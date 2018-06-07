Эксперты рассказали, чем смузи полезны для здоровья

И всё-таки смузи полезны для здоровья! Эти фруктовые напитки утоляют чувство голода и не вызывают при этом существенной прибавки в весе или болезней вроде кариеса, как подчеркивают нутриционисты. Немногие продукты питания вызывают такие ожесточённые дебаты среди специалистов и обывателей, как смузи. Да, это вкусный напиток, который состоит полностью из фруктов или овощей. Однако смузи критикуют за высокое содержание сахара, атаку на зубы и даже лишний вес. Так в чём же правда? В реальности, смузи являются достаточно удобным источником фруктов, который помогает получить все полезные питательные вещества, включая и пищевые волокна. В стакане смузи емкостью 150 мл содержится приблизительно 4 порции фруктов и овощей, из тех 5, которые нам рекомендует каждый день. Заметим, что эти рекомендации не выполняются половиной взрослых, а среди детей и подростков почти никем (не более 8%). Но смузи может стать тем напитком, который понравится представителям всех возрастов. В состав смузи входят фолаты, калий, витамины А и С, а также цинк — все эти вещества многие люди недополучают. К примеру, у 75% женщин и девочек отмечается нехватка витамина фолата, необходимого для нормального деления клеток и предотвращения родовых дефектов, а у каждого пятого взрослого — дефицит калия. Этот минерал важен для функционирования мышц и нервов, а также поддержания нормального артериального давления. Смузи часто сравнивают с фруктовыми соками не в их пользу, но в реальности у них совсем другая структура. В смузи, в отличие от соков, содержится от 2 до 4 г пищевых волокон на 250 мл. Это важно, поскольку нехватка волокон вызывает ощущение голода и способствует перееданию. Волокна также регулируют уровень сахара в крови и показатели холестерина. Смузи не представляют повышенной угрозы для зубов, которая отличалась бы от влияния любых других фруктово-овощных продуктов или напитков, содержащих сахар или кислоты. Так что если человек чистит зубы дважды в день пастой с фтором, то смузи ему ничем не грозят. Наконец, эти напитки не провоцируют прибавку в весе, как показали сразу несколько исследований. Смузи оказывают нейтральное воздействие на уровень сахара в крови и не увеличивают риск диабета второго типа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)