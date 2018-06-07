Рецепт дня: Салат из морской капусты с морковкой, фетой и арахисом 

Sobesednik.ru предлагает приготовить необычный и полезный салат с одним из главных источников йода — морской капустой.
Вряд ли кто будет оспаривать несомненную пользу морской капусты. Она идеальный источник йода, фолиевой кислоты и множества других редких витаминов и микроэлементов.
Что понадобится:
300 г морской капусты
50 г феты
1 средняя морковка
20 г зеленого лука
50 г очищенного арахиса
1 ст. л. подсолнечного масла
щепотка куркумы
щепотка имбиря
Морковку отварите почти до готовности, остудите, очистите и порежьте тонкими брусочками.
Разомните фету вилкой, перемешайте с капустой и морковкой, имбирем и куркумой, полейте маслом, посыпьте орешками и мелко порезанным зеленым луком.
Приятного аппетита!