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Рецепт дня: Салат из морской капусты с морковкой, фетой и арахисом
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Рецепт дня: Салат из морской капусты с морковкой, фетой и арахисом 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru предлагает приготовить необычный и полезный салат с одним из главных источников йода — морской капустой.
Вряд ли кто будет оспаривать несомненную пользу морской капусты. Она идеальный источник йода, фолиевой кислоты и множества других редких витаминов и микроэлементов.
Что понадобится:
300 г морской капусты
50 г феты
1 средняя морковка
20 г зеленого лука
50 г очищенного арахиса
1 ст. л. подсолнечного масла
щепотка куркумы
щепотка имбиря
Морковку отварите почти до готовности, остудите, очистите и порежьте тонкими брусочками.
Разомните фету вилкой, перемешайте с капустой и морковкой, имбирем и куркумой, полейте маслом, посыпьте орешками и мелко порезанным зеленым луком.
Приятного аппетита!
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