Рецепт дня: Салат из морской капусты с морковкой, фетой и арахисом

Sobesednik.ru предлагает приготовить необычный и полезный салат с одним из главных источников йода — морской капустой.

Вряд ли кто будет оспаривать несомненную пользу морской капусты. Она идеальный источник йода, фолиевой кислоты и множества других редких витаминов и микроэлементов.

Что понадобится:

300 г морской капусты

50 г феты

1 средняя морковка

20 г зеленого лука

50 г очищенного арахиса

1 ст. л. подсолнечного масла

щепотка куркумы

щепотка имбиря

Морковку отварите почти до готовности, остудите, очистите и порежьте тонкими брусочками.

Разомните фету вилкой, перемешайте с капустой и морковкой, имбирем и куркумой, полейте маслом, посыпьте орешками и мелко порезанным зеленым луком.

Приятного аппетита!