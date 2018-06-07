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Полнота связана с недостатком витамина D
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Полнота связана с недостатком витамина D 

Доктис 1 час назад
Если вы страдаете полнотой, причем жир откладывается большей частью на талии, проверьте уровень витамина D: он может быть понижен, предупреждают голландские медики.
Ученые медицинского центра Лейденского университета и университета VU решили исследовать, как соотносятся общий и абдоминальный (находящийся на животе) объем жира с уровнем витамина D. После того, как они учли все дополнительные факторы, такие как хронические болезни, употребление алкоголя и занятия фитнесом, оказалось, что как общий, так и абдоминальный жир тесно связаны с пониженным уровнем витамина D. При этом именно отложения жира на животе сильнее снижали уровень витамина.
“Мы не задавались целью выяснить точные показатели недостатка витамина D, но четкая зависимость между количеством абдоминального жира и низким уровнем витамина предполагает, что у людей с широкой талией высок риск витаминодефицита, — говорит ведущая исследователь Рашида Рафик. — Таким людям стоит сделать анализ на уровень витамина D».
Теперь ученым предстоит понять, где в этой зависимости причина, а где следствие: недостаток ли витамина D предрасполагает к полноте или жир на талии каким-то образом вызывает дефицит витамина.
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