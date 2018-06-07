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Военные повара и пекари Восточного военного округа принимают участие во Всеармейском этапе конкурса «Армейский запас-2018»
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Военные повара и пекари Восточного военного округа принимают участие во Всеармейском этапе конкурса «Армейский запас-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Борьба за лидерство военных поваров развернется при приготовлении нескольких видов первых и вторых блюд, салатов, напитков, военные пекари будут выпекать хлеб и несколько разновидностей сладких булочек.
Военные повара и пекари Восточного военного округа вступили в борьбу за победу во Всеармейском этапе конкурса «Армейский запас-2018», который стартовал в Саратовской области на базе Вольского военного института материального обеспечения.
Участников самого вкусного армейского конкурса ждет насыщенная программа, военнослужащие ВВО продемонстрируют свои кулинарные навыки в ходе испытаний по смешанным дисциплинам.
Борьба за лидерство военных поваров развернется при приготовлении нескольких видов первых и вторых блюд, салатов, напитков, свое задание получат и военные пекари-выпечь хлеб и несколько разновидностей сладких булочек.
Оценку качественного приготовления пищи участники конкурса получат по следующим критериям: «качественная первичная и тепловая обработка, внешний вид, цвет и вкус блюда, соблюдение строгих санитарно-эпидемиологических требований, интересное оформление».
Помимо этого, военным поварам и пекарям предстоит выполнить нормативы по физической и огневой подготовке.
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