Военные повара и пекари Восточного военного округа принимают участие во Всеармейском этапе конкурса «Армейский запас-2018»

Борьба за лидерство военных поваров развернется при приготовлении нескольких видов первых и вторых блюд, салатов, напитков, военные пекари будут выпекать хлеб и несколько разновидностей сладких булочек.

Военные повара и пекари Восточного военного округа вступили в борьбу за победу во Всеармейском этапе конкурса «Армейский запас-2018», который стартовал в Саратовской области на базе Вольского военного института материального обеспечения.

Участников самого вкусного армейского конкурса ждет насыщенная программа, военнослужащие ВВО продемонстрируют свои кулинарные навыки в ходе испытаний по смешанным дисциплинам.

Борьба за лидерство военных поваров развернется при приготовлении нескольких видов первых и вторых блюд, салатов, напитков, свое задание получат и военные пекари-выпечь хлеб и несколько разновидностей сладких булочек.

Оценку качественного приготовления пищи участники конкурса получат по следующим критериям: «качественная первичная и тепловая обработка, внешний вид, цвет и вкус блюда, соблюдение строгих санитарно-эпидемиологических требований, интересное оформление».

Помимо этого, военным поварам и пекарям предстоит выполнить нормативы по физической и огневой подготовке.