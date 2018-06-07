В Нижегородской области подешевели яйца, черный чай и картофель

Куриные яйца, картофель и черный чай подешевели в Нижегородской области с 28 мая по 4 июня, сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

В сообщении говорится, что средняя цена на картофель в Нижегородской области снизилась на 3,2% (с 25,05 до 24,3 рублей за килограмм), черный чай подешевел на 2,2% (с 726,3 до 710,4 рублей за килограмм). Средняя цена на куриные яйца снизилась на 2,6% (с 49,08 до 47,8 рублей за десяток).

Также с 28 мая в регионе снизились средние цены на вермишель, рис и молоко.