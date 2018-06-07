Яйца, чай и картофель подешевели в Нижегородской области

Картофель, куриные яйца и черный чай подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 28 мая по 4 июня 2018 года в регионе на 3,2% снизилась средняя цена на картофель (с 25,05 до 24,3 рублей за кг), на 2,6% подешевели куриные яйца (с 49,08 до 47,8 рублей за десяток), на 2,2% — черный чай (с 726,3 до 710,4 рублей за кг).

Кроме того, с 28 мая в области снизились средние цены на молоко, вермишель и рис.

Напомним, по данным Росстата , стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.