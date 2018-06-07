Яйца, чай и картофель подешевели в Нижегородской области 

Картофель, куриные яйца и черный чай подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 28 мая по 4 июня 2018 года в регионе на 3,2% снизилась средняя цена на картофель (с 25,05 до 24,3 рублей за кг), на 2,6% подешевели куриные яйца (с 49,08 до 47,8 рублей за десяток), на 2,2% — черный чай (с 726,3 до 710,4 рублей за кг).
Кроме того, с 28 мая в области снизились средние цены на молоко, вермишель и рис.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области. Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — подчеркнул Глеб Никитин.