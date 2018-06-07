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Меньше соли: уральских хлебопеков попросят спасти мужчин от гипертонии
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Меньше соли: уральских хлебопеков попросят спасти мужчин от гипертонии 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Официальная представительница Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала уральцев снизить потребление соли.
«Я сегодня ожидаю очень плотных разговоров с бизнесом в Свердловской области. Возможно, мы сможем договориться о том, чтобы снизить количество соли в хлебе. Это будет значительно влиять на уровень гипертонии у мужского населения», — заявила Вуйнович журналистам перед началом Уральского конгресса по здоровому образу жизни.
По ее словам, для этого достаточно снизить потребление соли на 4-5 граммов в день. Отметим, что ВОЗ уже неоднократно обращалась с призывами уменьшить содержание соли в продуктах. «Исследования, проведенные по всему миру, показали, что снижение потребления соли примерно наполовину снизило бы бремя инсультов на 24%, а заболеваемость ишемической болезнью сердца на 18%», — говорится в материалах организации.
При этом Вуйнович отметила необходимость доступа к бесплатному амбулаторному лечению и лекарствам от гипертонии. Вместе со снижением потребления табака и алкоголя это должно увеличить продолжительность жизни уральцев уже через десять лет, считает представительница ВОЗ.
«ФедералПресс» напоминает, что средняя продолжительность жизни в Свердловской области составляет 71 год, в Екатеринбурге — 73 года.
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