Меньше соли: уральских хлебопеков попросят спасти мужчин от гипертонии

«Я сегодня ожидаю очень плотных разговоров с бизнесом в Свердловской области. Возможно, мы сможем договориться о том, чтобы снизить количество соли в хлебе. Это будет значительно влиять на уровень гипертонии у мужского населения», — заявила Вуйнович журналистам перед началом Уральского конгресса по здоровому образу жизни.

По ее словам, для этого достаточно снизить потребление соли на 4-5 граммов в день. Отметим, что ВОЗ уже неоднократно обращалась с призывами уменьшить содержание соли в продуктах. «Исследования, проведенные по всему миру, показали, что снижение потребления соли примерно наполовину снизило бы бремя инсультов на 24%, а заболеваемость ишемической болезнью сердца на 18%», — говорится в материалах организации.

При этом Вуйнович отметила необходимость доступа к бесплатному амбулаторному лечению и лекарствам от гипертонии. Вместе со снижением потребления табака и алкоголя это должно увеличить продолжительность жизни уральцев уже через десять лет, считает представительница ВОЗ.