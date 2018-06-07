Как приготовить ароматную соль

Соль — главная приправа на любой кухне. Без нее не получить завершенного вкуса стандартной яичницы и мишленовского филе морского языка с пятью соусами. Разница между этими блюдами в том, что для яиц из повседневного меню мы, скорее всего, возьмем обычную соль, а легенда мировой гастрономии Джоан Рока приправит свое творение какой-нибудь пряно-ароматической солью.

Соль с ароматическими добавками стоит дороже, зато открывает безграничные возможности для кулинарных экспериментов. Имея под рукой мини-комбайн или кофемолку, сделать такую приправу можно своими руками. Готовится ароматная соль в один или два шага: либо немного сушеных трав и специй просто смешиваются с солью; или, при наличии влажных ингредиентов вроде цедры, чеснока и имбиря, они смешиваются и подсушиваются в течение нескольких часов в разогретой до 180 градусов духовке. Вот 14 видов ароматной соли, которые можно приготовить на собственной кухне.

— С чесноком —

Ингредиенты:

1 чашка грубой крупнозернистой соли без добавок 12 очищенных зубчиков чеснока

Способ: смешать и запечь

— С ванилью и корицей —

Ингредиенты:

1/4 чашки соли Fleur de Sel Семена 1 стручка ванили 1/4 ч.л. молотой корицы Щепотка гвоздики (опционально) Щепотка мускатного ореха (опционально)

Способ: смешать

— С грибами —

Ингредиенты:

1 чашка грубой морской соли 110 сушеных грибов порчини или шиитаке

Способ: смешать

— С сельдереем —

Ингредиенты:

1/2 чашки грубой крупнозернистой соли без добавок 3 ст.л. семян сельдерея

Способ: смешать

— С сычуаньским перцем —

Ингредиенты:

1/2 чашки грубой морской соли 1/2 чашки обжаренного сычуаньского перца

Способ: смешать

— С карри —

Ингредиенты:

1/2 чашки грубой морской соли 12 средних сушеных лавровых листьев 1/4 чашки гарам масала 1/4 чашки порошка карри 2 ч.л. молотого кумина

Способ: смешать

— С розмарином и лимоном —

Ингредиенты:

1 чашка грубой гималайской соли 9 веточек свежего розмарина (только листья) Тертая цедра 1 лимона

Способ: смешать и запечь

— С прованскими травами —

Ингредиенты:

3/4 чашки грубой гималайской соли 1/2 чашки прованских трав 6 ст.л. сушеной лаванды

Способ: смешать

— С паприкой и чили —

Ингредиенты:

3/4 чашки грубой морской соли 4 сушеных чили анчо, удалить семена и плодоножку 1/4 чашки копченой паприки

Способ: смешать

— С лаймом и имбирем —

Ингредиенты:

1/2 чашки грубой морской соли Цедра 3-х лаймов 1-1/2 ч.л. молотого имбиря

Способ: смешать и запечь

— С беконом —

Ингредиенты:

От 1 до 1/2 чашки грубой крупнозернистой соли без добавок 2-3 ломтика бекона, обжарить и раскрошить 1/4 чашки тертого пармезана (опционально)

Способ: смешать

— С шафраном и фенхелем —

Ингредиенты:

1/4 чашки грубой гималайской соли 1/4 ч.л. нитей шафрана 1 ч.л. семян фенхеля

Способ: смешать

— С соусом шрирача —

Ингредиенты:

3/4 чашки грубой крупнозернистой соли без добавок 3 ст.л. соуса шрирача

Способ: смешать и запечь

— С розмарином и чесноком —

Ингредиенты:

1 чашка грубой крупнозернистой соли без добавок 12 зубчиков чеснока, очистить 1 ч.л. сушеного розмарина или 3 ч.л. свежего

Способ: смешать и запечь