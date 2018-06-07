На новом фестивале костромичей научат есть, готовить и хранить сыр

В последний день июня в Костроме состоится Фестиваль Сыра, узнал KOSTROMA.TODAY. Праздник пройдет на набережной Волги в районе ресторана «Старая пристань».

В первом сырном фестивале примут участие производители молочной продукции из Антроповского, Буйского, Вохомского, Костромского, Манутровского, Островского, Сусанинского районов, а также из Волгореченска.

Гостям праздника расскажут историю сырного дела в России и Костромской области. Также костромичи и туристы узнают, как приготовить сыр в домашних условиях, с чем его лучше сочетать.

По информации регионального департамента культуры, производители раскроют секреты приготовления сыра и блюд из него, расскажут об особенности хранения этого продукта и о том, как правильно украсить сырную тарелку.

Также в программе концерт, мастер-классы, азартные игры и экскурсии.