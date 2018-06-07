Здоровые альтернативы коровьего молока оказались вредными 

В не содержащих коровьего молока молочных напитках может находиться в два раза большее количество калорий, в 30 раз больше жира и куда больше сахара, чем в традиционном молоке. К такому выводу пришли исследователи. Не содержащие молока напитки часто продвигаются в качестве здоровой альтернативы обычного коровьего молока. Однако исследование показало, что в этих продуктах может содержаться в два с лишним раза больше калорий, в 30 раз больше жира и значительно больше сахара, чем в традиционном молоке. Прежде всего, речь идет о таких альтернативах этому напитку, как миндальное или конопляное молоко. При этом потребители данных молочных продуктов не просто платят за них больше, они тем самым не приносят никакой пользы своему организму. К примеру, в большом латте на основе козьего молока из кофейни Starbucks содержится 22,8 г сахара, что на 6 г больше, чем в том же самом напитке, изготовленном с использованием обезжиренного коровьего молока. Кроме того, в этом стакане также более чем в два раза больше калорий (269 против 128) и в 30 раз больше жира. В кокосовом молоке того же самого производителя 9,9 г жира, а в напитке из обезжиренного коровьего молока — всего 0,3 г. В «здоровом» напитке также на 22 калории больше. Примерно такое же соотношение наблюдается у соевого и коровьего молока. Правда, в соевом молоке содержится меньше сахара, но этот продукт в коровьем молоке является натуральной лактозой, а вовсе не традиционным добавленным туда сахаром. Именно поэтому диетологи подчеркивают, что альтернативные молочные продукты не всегда являются здоровым выбором для людей, которые заботятся о себе. Реклама часто вводит таких потребителей в заблуждение, эксплуатируя моду на органическое питание и рассказы о вредности коровьего молока. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)