Освежающий десерт. Как приготовить мороженое в домашних условиях

Какое лето без мороженого? Именно с ним мы встречаем теплые деньки и освежаемся в жару. Только, что подмешали в состав десерта, который лежит в холодильниках магазинов, никогда не узнаешь. А домашнее мороженое станет любимым лакомством без ГМО для всей семьи. Для его приготовления нужно совсем не много ингредиентов и времени. Рецептами делится «АиФ-Красноярск»

Лимонное

Один из самых популярных и любимых рецептов — мороженое с лимоном. Во-первых, рецепт очень простой, во-вторых, кислинка перебивает сладость, и делает десерт свежим и не приторным.

Ингредиенты:

— сливки — 500 мл. (20-30 процентов жирности)

— сгущённое молоко — 400 гр. (банка)

— лимон — 1шт.

Как готовить

Для начала необходимо выжать из лимона сок. Потребуется примерно 50 мл. Отдельно нужно взбить сливки. Не перестарайтесь: если взбивать долго, то мороженое получит жирное. Как только вы заметили, что масса начала немного густеть — откладываем миксер в сторону. Далее в сливки добавляем сгущёнку, лимонный сок, и всё тщательно перемешиваем. Переливаем в ёмкость и ставим в морозилку на два часа. Достаём, снова перемешиваем, и опять в камеру, до полного замораживания.

Банановое

Из множества вариантов приготовления мороженого нельзя обойти стороной банановый десерт. Уверяем: яркий и сочный вкус фрукта перенесёт в дальние тропики. Только для приготовления нужно выбирать самые спелые плоды. К слову, некоторые просто измельчают банан и замораживают. Тогда получается десерт для вегетарианцев или тех, кто сидит на диете.

Ингредиенты:

— Бананы — 4 шт.

— сливки — 500 мл.

— сахар — 2 ст. ложки

— Ванильный сахар — 2 ст. ложки

Как готовить

Бананы нужно измельчить в блендере до консистенции пюре. Добавить сливки, сахар, и ванильный сахар. Всё тщательно перемешать, убрать в холодильник. Так же как и в предыдущем варианте, через час-два контейнер с массой нужно достать и морозилки и перемешать жидкость.

Шоколадное

Мороженое с добавлением шоколада или какао — один из классических и всеми любимых вариантов. Мы решили добавить какао, ведь шоколад, по сути, из него же и состоит.

Ингредиенты:

— Молоко — 250 гр.

— Сахар — 2 ст. ложки

— Какао — 2 ст. ложки

— Яйцо — 1 шт.

Как готовить

Сначала соединяем молоко, какао и сахар. Перемешиваем до полного растворения, ставим на плиту. Как только масса начала кипеть, убираем с огня, ещё раз перемешиваем и даём остыть до комнатной температуры. Отдельно взбиваем яйцо и добавляем его в общую массу. Снова ставим на плиту, варим до загустения жидкости. Остужаем, наливаем в пластиковый контейнер и ставим в морозилку до застывания. Приятного аппетита!