8 здоровых альтернатив для сахара

Кто-то задумывается об ограничении потребления белого сахара из соображений заботы о здоровье, кто-то хочет отказаться от сахара с целью похудения. Вне зависимости от причин такое решение правильно, но реализовать его не так просто, как кажется. Без подслащивания многие блюда и напитки будут казаться безвкусными. Предлагаем несколько здоровых альтернатив столовому белому сахару.

Мед Самая натуральная замена для сахара, в нем содержится меньше калорий, а сладость намного выше, что позволяет использовать меньше продукта. Это одна из немногих сладких субстанций, которая будет приносить пользу для здоровья. Употребление меда полезно для пищеварения, в нем содержится большое количество питательных веществ, особенно полезными среди которых будут калий и магний, железо и кальций, витамины группы В.

Стевия

Еще один натуральный заменитель сахара, в этом подсластителе содержится мало калорий. Родина стевии — это Южная Америка, если для нас это новинка, то там она используется уже несколько столетий.

Банановое пюре

Чтобы приготовить натуральный подсластитель в домашних условиях потребуются бананы и блендер. Банановое пюре можно добавлять не только в еду, но и в смузи и другие здоровые напитки. Вместе со сладостью бананы дадут организму много клетчатки и калия, витамины С и В6.

Корица

Корица не обладает сладостью во вкусе, но она прекрасно заменяет сахар в кофе и чае. На чашку напитка добавляют четверть ложки молотой корицы, после чего чай и кофе становятся вкусными без добавления сахара. Употребление корицы не приносит вреда здоровью, вред для фигуры тоже отсутствует, корица не содержит калорий.

Яблочное пюре

Это первая сладость, которую люди пробуют в своей жизни. Люди становятся старше, но яблочное пюре не перестает быть вкусными. Пюре из сладких яблок используется в качестве замены сахара в выпечке, пироги и печенья становятся слаще и обретают характерный аромат печеного яблока. Рассчитать количество яблочного пюре просто, оно берется в таком же количестве, как и сахар, указанный в рецепте. Также данный подсластитель уместен для добавления в каши и хлопья.

Свежие фрукты

При недостатке сладкого помогут свежие фрукты, вместе с ними ты будешь получать не только природные сахара, но и клетчатку, витамины и другие полезные вещества. Свежие фрукты можно есть в качестве закуски, добавлять в чай, каши и выпечку.

Помимо фруктов нужно употреблять ягоды, они такие же полезные и вкусные.

Сухофрукты

Изюм, чернослив, финики, курага, сушеный инжир — это лучшие закуски для употребления в тот момент, когда хочется сахара. Сухофрукты обладают более выраженным сладким вкусом, чем фрукты, при этом их поглощение не противоречит концепции здорового питания.

Фруктовые соки

Соки из фруктов — это не просто напитки, а натуральные заменитель сахара. При замене сахара на сок блюдо становится не менее сладким, но более полезным. Если пить соки с мякотью, то помимо витаминов и сладости организм получит нужные ему пищевые волокна.

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Здоровые альтернативы сахара позволяют не изменять своим вкусовым привычкам и улучшать состояние здоровья. Отказ от белого столового сахара упрощает процесс контроля над весом тела, улучшает состояние полости рта и кожи. Каждый из перечисленных заменителей сахара разрешен для детского питания, благодаря чему здоровые гастрономические привычки могут прививаться с самого раннего возраста.

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