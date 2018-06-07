В Кирове детей кормили тухлым мясом: следком начал проверку

Несколько месяцев назад ООО «Вятские рецепты» выиграло конкурс на поставку полуфабриката из мяса говядины в детское учреждение.

Однако качество мяса стало вызывать сомнения, поэтому была проведена экспертиза, сообщает newsler.ru.

Мясной бульон, приготовленный из него, был с запахом, не свойственным свежему бульону

«В пробе полуфабриката из мяса говядины обнаружены БГКП (колиформы), КМАФАнМ превышает допустимые нормы, — говорится в заключении. — Проба мяса говядины соответствует мясу сомнительной свежести согласно требований ГОСТ 19496-2013».

На тот момент производитель не понес никакой ответственности. Сегодня же стало известно, что СУ СК России по Кировской области организовало доследственную проверку по факту поставки тухлого мяса в детское учреждение.

Фото — newsler.ru