Какой фастфуд самый опасный 

Не секрет, что увлечение фастфудом чрезвычайно вредно. Но мало кто задумывается, насколько вредят нам блюда из ресторанов быстрого питания. Вот несколько «угощений», которые просто опасны для здоровья.
1. Горячий шоколад с орехами из Starbucks. В одной порции содержится 550 калорий, а ведь это четверть суточной нормы! Также в стакане 62 грамма сахара.
2. Большой завтрак из McDonald’s. В этом предложении холестерина в два раза больше, чем врачи рекомендуют употреблять в сутки, и больше 1 000 калорий. Также в завтраке почти половина дневной нормы соли. Кстати, яйца, которые используют в ресторанах быстрого питания для омлетов, содержат глицерин и силикон.
3. Тройной воппер из Burger King. В бургерах из фастфуда мяса не более 14 процентов, зато в них полно консервантов и химических добавок. Кроме того, в тройном воппере 1 060 калорий. Чтобы сжечь столько калорий, нужно сделать около 2 000 приседаний. В гигантском бургере 1 г соли, то есть пятая часть от рекомендуемой медиками для взрослого человека.