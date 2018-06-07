Организм и его сигналы SOS: как их распознать?

Человеческий организм устроен удивительно мудро — еще в самом начале возможного заболевания он обычно подает сигналы, которые говорят о необходимости срочно принять меры. Важно только вовремя успеть понять их и сделать все, чтобы избежать болезни. О чем именно свидетельствуют те или иные желания либо симптомы тела, которые помогут поскорее выйти на путь к здоровью? Рассказываем об основных маркерах — сигналах, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.

Ощущение сухости кожи

Иногда причиной может быть слишком сухой воздух на улице или в помещении либо вода оказывается слишком жесткой, а уходовая косметика — неверно подобранной. Если же с внешними факторами все в порядке, но при обычном уходе ощущение сухости и стянутости кожи никак не проходит — возможно, причина кроется в недостатке витамина Е. Никак не реагировать на эти сигналы — значит обречь кожу на преждевременное старение со всеми понятными последствиями в виде сетки морщин и нездорового цвета лица.

Более грозные и неприятные проявления недостатка в организме этого витамина проявляются и в других аспектах здоровья, если вовремя не принять меры. Нарушается обмен веществ — витамин Е содержится в основном в жирах растительных масел, которые служат источником связующего материала для гормонов, следовательно, последние начинают хуже вырабатываться организмом. Ухудшение памяти и снижение остроты зрения тоже часто оказываются результатом недостаточного количества витамина Е.

Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо поскорее добавить в ежедневный рацион жирную рыбу, хорошие растительные масла, авокадо и орехи.

Ломкость и тусклость ногтей и волос

Внешние факторы примерно те же, что и в предыдущем случае — излишне сухой воздух, плохая вода и неправильно подобранный комплекс средств по уходу могут спровоцировать проблемы с волосами и ногтями. Если же смена шампуня и отказ от агрессивной жидкости для снятия лака с большим количеством ацетона не помогли, проблема — в другом.

Скорее всего, в организме недостаточно витаминов группы В. Подобное довольно часто возникает с людьми, которые резко перешли на любую из имеющихся белковых диет и отказались от хлеба и злаковых. Между тем, именно мучные изделия — конечно, цельнозерновые или с отрубями — являются очень ценным источником этого витамина. Богаты им также зеленые овощи, пивные дрожжи в капсулах и печень.

Недостаточное количество витаминов группы В в долгосрочной перспективе приводит к заболеваниям нервной системы, шелушащейся коже, желудочным расстройствам, довольно серьезным проблемам с кишечником и сердцем. Поэтому любая диета, основанная на ограничении или отказе от углеводной еды, требует предварительного обследования и консультации с грамотным специалистом.

Кровоточивость десен

Во-первых, конечно, есть смысл обратиться к стоматологу, чтобы момент лечения пародонтоза не был упущен. А во-вторых, при таких сигналах нужно обратить самое пристальное внимание на количество витаминов С и РР — рутина, которые поступают в организм с пищей или в виде таблеток. Их недостаток восполняется употреблением цитрусовых, абрикосов, черешни, малины и смородины — в свежем или замороженном виде.

Судороги и сведенные мышцы

Проблема может быть в искривлении позвоночника — и в этом случае поможет обращение к остеопату, который сумеет разобраться, где конкретно нужно исправить ситуацию. Если же со скелетом и костями все в порядке, то в организме явно недостает калия и магния. Именно эти два компонента обеспечивают нормальную работу сердца и сосудов, так что затягивать с диагностикой точно не стоит, чтобы не столкнуться с очень серьезными неприятностями со здоровьем.

В случаях, когда без видимых причин сводит мышцы руки или ноги, нужно постараться ввести в организм как можно больше кураги, абрикосов и дынь или поскорее начать принимать специальный витаминный комплекс.

Тяга к соленому

Вопреки распространенному мнению, не так уж и часто причиной такого желания оказывается беременность у женщин. Если же она исключена, значит, проблема может быть в воспалительном процессе, который возник в мочеполовой системе. Решение тут только одно — обратиться за диагностикой и консультацией к урологу.

Страстное желание сладкого

Тяга к сладкому характерна для людей со скачущим уровнем сахара в крови — довольно часто это симптом гормонального дисбаланса и необходимости проверить работу щитовидной железы. В случаях, когда подобные проявления исключены, можно отнести неумеренное желание постоянно есть сладкое к недавно пережитому сильному стрессу — организм таким образом требует сил для восстановления нервной системы.

В этой ситуации можно дать послабление и позволить себе употребление хорошего горького шоколада, меда и сухофруктов — недостаток глюкозы другими способами не восстанавливается. Со стрессом же разбираться при помощи психолога, медитаций и прогулок на свежем воздухе. Да, и сон не мешало бы наладить тоже.

Желание кислого

Одна из возможных причин — недостаток все того же витамина С, в этом случае нужно принимать его в витаминах или с ягодами и фруктами. Другой вариант — печень таким образом сигнализирует о возможных проблемах и сбоях в работе. Потребуется консультация специалиста, но даже без диагностики восстановить печень поможет употребление фасоли, яиц, авокадо, любых видов капусты — в том числе морской и квашеной, чеснока и лука. С визитом к врачу затягивать не нужно, чтобы не спровоцировать колики и панкреатит, да и образование камней в печени и протоках лучше исключить сразу.

Желание пресного

Иногда бывает так, что любые вкусы вдруг становятся слишком насыщенными. Любая еда ощущается излишне соленой, избыточно перченой, подозрительно горчащей или кислой. Может быть, вы действительно используете слишком большое количество соли и приправ, но часто причина такого желания опреснить еду поскорее — начинающийся гастрит.

В этом случае стоит поберечь желудок и дать ему передышку — исключить из рациона любую еду с резким и насыщенным вкусом, особенно кислую и острую. Вместо этого устроить себе разгрузочную диету с большим количеством обволакивающих блюд — каш, супов-пюре.

Тяга к горькому

Скорее всего, нужен детокс: вероятно, организм слишком зашлакован, так что чистки кишечника никак не избежать, чтобы не допустить отравления органов и тканей продуктами распада. В чистке помогут чернослив, свекла и другие подобные натуральные слабительные средства. Если в течение недели симптомы не спадают и к ним прибавляются рези в желудочно-кишечном тракте, метеоризм и быстрая утомляемость, стоит обратиться за консультацией к гастроэнтерологу.

Желание острого

Может быть, вы просто открыли для себя кухню Юго-Восточной Азии, и это, конечно, прекрасно. Однако в случаях с неуемной тягой к острому на ровном месте речь может идти о синдроме «ленивого желудка». Дело в том, что острые специи довольно сильно ускоряют процесс расщепления и переваривания пищи, и к этому часто возникает привыкание. Другими словами, через какое-то время организм настолько привыкает к стимуляции, что просто не желает перерабатывать полученную еду традиционным способом.

Не нужно этого допускать — постарайтесь хотя бы два приема пищи делать нейтральными, пейте побольше чистой воды комнатной температуры и подберите комплекс упражнений, в которых будут задействованы мышцы передней поверхности торса и пресса.