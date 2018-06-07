Передозировка витамиинами может вызвать расстройства и даже рак

В последнее время горячее обсуждение вызвала тема пользы или вреда мультивитаминов. А можно ли теоретически принимать слишком большое количество витаминов? На протяжении десятков лет нас учили тому, что витамины и минералы в форме таблеток могут помочь восполнить дефицит полезных питательных веществ, возникающий при современной диете, обеспечить укрепление здоровья и приливы энергии. В последние годы, тем не менее, многие ученые изменили свое мнение, и одно исследование за другим не находит доказательств того, что многие популярные витаминные добавки имеют какую-либо пользу для здоровья. Однако индустрия мультивитаминов продолжает развиваться, в год только американцы тратят на их покупку $30 млрд, и более половины взрослых жителей страны за последние 30 дней принимали какие-либо витамины. Можно ли получить передозировку витаминами, и чем это грозит? Традиционно витамины считаются безопасными, но речь только о тех дозах, которые рекомендуются. Увеличение этих дозировок может повысить и риск нанесения вреда для здоровья. Кроме того, индустрия производства витаминов не очень хорошо регулируется, и нет никакой гарантии того, что указанные на упаковках ингредиенты в необходимых дозах соответствуют действительности. Токсическое отравление витаминами от продуктов питания заполучить невозможно, а от витаминных добавок — легко. К примеру, избыток витамина C способен спровоцировать спазмы в желудке и диарею. Передозировка витаминами А или D, а также другими нутриентами приводит к более серьезным долгосрочным осложнениям, включая проблемы с печенью и почками или опасное затвердение сосудов. Даже если вы не превышаете индивидуальные ограничения по каждому из витаминов, их совокупный кумулятивный эффект может быть опасным. К примеру, прием мультивитаминов и одновременно витамина D способен спровоцировать передозировку. Кроме того, некоторые питательные вещества взаимодействуют друг с другом или с лекарствами, которые мы принимаем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)