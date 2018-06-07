Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья

Если перед тем, как приготовить курицу, вы предпочитаете промыть ее водопроводной водой ради безопасности, то обязательно перестаньте это делать. С таким призывом обратились эксперты в области здорового питания из США. Огромное количество хозяек уверены в том, что перед тем, как положить курицу на сковородку или в кастрюлю, ее нужно хорошенько промыть, а затем ещё и высушить. По мнению экспертов, это очень плохая идея. Они настоятельно советуют вообще никогда не мыть мясо. В США и Канаде уже несколько лет ведется информационная кампания, в ходе которой людей призывают отказаться от данной практики, впрочем, пока без особого успеха. По мнению профессора диетологии University of Guelph Кита Уорринера, проблема заключается в том, что эта традиция передаётся из поколения в поколение, а истоки данного обычая проистекают ещё из древних кулинарных книг.

«Промывание курицы и любого другого мяса в реальности абсолютно бессмысленно, — подчеркивает профессор. — Всё дело в том, что любая бактерия, которая может находиться на поверхности мяса, обязательно будет уничтожена во время температурной обработки при приготовлении. А вот мытье курицы существенно увеличивает риск распространения бактерий. Речь идет об аэрозольных бактериях, выделяющихся в воздух вместе с каплями воды. Они потом обнаруживаются на разных поверхностях в кухне, на одежде и на коже людей в диаметре 50 см от мойки».

Особую опасность представляет именно курица, поскольку она распространяет бактерию под названием кампилобактер. Достаточно получить в свой организм всего 500 клеток этой бактерии (а на курице их миллиарды), как устойчивая диарея в течение недели обеспечена. Естественно, что риск повышается и при других опасных патогенах вроде кишечной палочки и сальмонеллы. Учитывая то, какое огромное количество бактерий может обитать на поверхности сырого мяса, его мытье в проточной воде становится действительно опасным для здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)