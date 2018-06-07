Ещё
Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мыть курицу проточной водой опасно для здоровья 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Если перед тем, как приготовить курицу, вы предпочитаете промыть ее водопроводной водой ради безопасности, то обязательно перестаньте это делать. С таким призывом обратились эксперты в области здорового питания из США. Огромное количество хозяек уверены в том, что перед тем, как положить курицу на сковородку или в кастрюлю, ее нужно хорошенько промыть, а затем ещё и высушить. По мнению экспертов, это очень плохая идея. Они настоятельно советуют вообще никогда не мыть мясо. В США и Канаде уже несколько лет ведется информационная кампания, в ходе которой людей призывают отказаться от данной практики, впрочем, пока без особого успеха. По мнению профессора диетологии University of Guelph Кита Уорринера, проблема заключается в том, что эта традиция передаётся из поколения в поколение, а истоки данного обычая проистекают ещё из древних кулинарных книг.
«Промывание курицы и любого другого мяса в реальности абсолютно бессмысленно, — подчеркивает профессор. — Всё дело в том, что любая бактерия, которая может находиться на поверхности мяса, обязательно будет уничтожена во время температурной обработки при приготовлении. А вот мытье курицы существенно увеличивает риск распространения бактерий. Речь идет об аэрозольных бактериях, выделяющихся в воздух вместе с каплями воды. Они потом обнаруживаются на разных поверхностях в кухне, на одежде и на коже людей в диаметре 50 см от мойки».
Особую опасность представляет именно курица, поскольку она распространяет бактерию под названием кампилобактер. Достаточно получить в свой организм всего 500 клеток этой бактерии (а на курице их миллиарды), как устойчивая диарея в течение недели обеспечена. Естественно, что риск повышается и при других опасных патогенах вроде кишечной палочки и сальмонеллы. Учитывая то, какое огромное количество бактерий может обитать на поверхности сырого мяса, его мытье в проточной воде становится действительно опасным для здоровья. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Чистим организм в домашних условиях: как провести процедуру правильно 10 продуктов, от которых нужно отказаться после 30 9 продуктов, которые диетологи едят, когда у них стресс
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина-дракон завлекает мужчин фото в секс-белье20
Тест: легко ли вас затащить в постель
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Как понять, что вы доживете до ста лет2
Наболело: «Когда я вижу ее, мне не хочется жить»11
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
00:28
Звезда «Дома-2» рассказала о замужестве
Любовь Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
06:03
О вашей гениальности говорят привычки
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение