Как избегать лишних калорий?

Лишние калории откладываются в виде жировых отложений, избавиться от лишнего веса сложнее, чем не допустить его появления. Поэтому нужно проявлять внимание к каждому съеденному продукту, рацион должен планироваться таким образом, чтобы в нем не было лишних калорий. Избегать ненужных калорий нужно в течение всего лета, но летом особенно, ведь в это время большинство людей становятся более внимательными к своему телосложению. Эти советы помогут не только привести тело в форму, но и улучшить здоровье, нормализовать самочувствие.

Нарезай пищу на тонкие кусочки

Для того, чтобы не получать лишние калории, нужно меньше есть. Если нарезать пищу на тонкие пластинки, то для насыщения будет требоваться гораздо меньше еды, чем раньше. Порции тонко нарезанных продуктов выглядят больше, чем на самом деле, психологическое насыщение приходит от трапезы быстрее. Если предусмотренной порции не хватило, чтобы наесться, то можно взять еще кусочек пищи или выпить стакан воды, чтобы сильнее наполнить желудок.

Пей воду

Вместо сока, лимонадов, чая, кофе и других напитков нужно пить как можно больше воды. Ощущение наполненности желудка блокирует чувство голода, к тому же в жару важно поддерживать уровень увлажненности организма. Утолить чувство голода по-настоящему можно только водой, она не содержит калорий, позволяет оставаться энергичным и улучшает состояние кожи.

Делай выбор в пользу еды на гриле

Любой жареный продукт — это огромное количество лишних калорий, особенно если жарить с добавлением масла. Но жареные продукты имеют ярко выраженный вкус, варка или тушение не станут подходящей альтернативой.

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Готовить на гриле намного полезнее для здоровья, чем жарить, в блюдах с гриля будет намного меньше калорий, по вкусу они не уступают жареным. При готовке на гриле в продуктах сохраняются полезные вещества, но даже такой способ приготовления не оправдывает употребления жирных продуктов.

Выбирай темный шоколад

Если ты не смыслишь своей жизни без сладкого, то всегда делай выбор в пользу темного шоколада. Насыщенность темного шоколада не позволит съесть его в больших количествах, а умеренное употребление не принесет лишних калорий, только пользу для здоровья. Это единственная сладость, которая содержит витамины, минералы и антиоксиданты, способствует очищению организма и укреплению иммунной системы.

Темный шоколад обладает свойством стимулировать мозговую активность и стабилизировать артериальное давление.

Откажись от орехов

Орехи очень полезны, они содержат клетчатку и полезные жиры для улучшения работы всех систем организма. Но при этом в орехах содержится непростительно много калорий. Каждый знает, что стоит только начать есть орехи, и остановиться будет невозможно. Одна маленькая порция орехов может поставить в организм 500 и более калорий. Орехи — это полезно, но в ракурсе похудения и поддержания формы они представляют собой ненужные калории.

Не ешь из пакетов

Увлечение просмотром телевизора и поеданием чипсов из пакета не является полезным, как и поедание любых других закусок из пакета. Когда человек не видит объемы пищи, он не понимает, насколько много он съел. Любая еда должна употребляться с тарелки, а не из пакета или другой непрозрачной тары, более того, приемы пищи должны быть осознанными, без отвлекающий факторов в виде телевизора или смартфона.

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