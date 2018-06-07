В тренде: с чем носить сумку-авоську

Джинсы

Обычные джинсы и рубашка выйдут на новый уровень, если к образу добавить модную сумку-авоську. А стильная черная Vetemens будет отличным добавлением к комплекту из денима.

Платье

Пойти на рынок за вкусными свежи фруктами или просто отправиться гулять по городу обязательно нужно в красивом платье и с сумкой-авоськой наперевес. Обязательно добавляйте к луку модные очки, шляпу и мюли.

Классические брюки

Если вам нужно пойти на важное мероприятие или ужин в ресторане, то сумка-авоська вовсе не испортит аутфит. Наоборот, станет изюминкой образа. Особенно, если это сумка-ведро Staud, которая есть у всех модных гуру!