5 рецептов очистки лимфатической системы

Рецепт №1 Лимфатическая система, по которой циркулирует поступающая из тканей избыточная жидкость (лимфа), круглосуточно стоит на страже чистоты твоего организма. Как ее почистить придумала известная чешская целительница Роза Фалешникова. Ее рецепт опробован сотнями людей.

25 г листа розмарина, 20 г цветков тимьяна, 15 г мяты кучерявой, 10 цветков боярышника, 10 г корня девясила, 10 г корня дягиля лекарственного. Все это можно приобрести в ближайшей аптеке. Две столовых ложки смешанных трав надо залить двумя литрами воды и прокипятить. Через час настой можно пить. Для вкуса добавь мед. Курс — 14 дней. Улучшает лимфоотток.

Рецепт №2 Лимфа препятствует распространению по организму инфекции, болезнетворных бактерий и микробов. Рецепт называется «Белые травы». Смешай 10 г белой глухой крапивы, 10 г белой акации, 5 г цветков жасмина, 5 г ромашки, 5 г белой сирени (цветки), 10 г тысячелистника (цветки). Сейчас все растения можно набрать самой и насушить впрок или же тоже купить в аптеке.

Из этой смеси возьми 1 столовую ложку, залей 1 стаканом кипятка. Пить надо во второй половине дня. Настой очень эффективен при отеках, лимфоденитах, также при других заболеваниях лимфатической системы, болезнях печени и кожи.

Рецепт №3 Чтобы лимфатическая система не засорялась, что приводит к различным заболеваниям, в том числе и онкологическим, нужно уметь ее очищать. Смешай 2 столовых лоржки сока лимона, 2 столовых ложки сиропа шиповника, 200 мл воды и немного красного жгучего перца. Смесь надо пить перед едой, три раза в день в течение двух недель.

Рецепт №4 Провести эффективное очищение лимфы легко в домашних условиях. Например, с помощью почек конского каштана, который растет во всех городских парках. Потребуется 200 г почек каштана конского, 2 стакана домашней сметаны, 3 л молочной сыворотки, 1 столовая ложка перемолотого чистотела, 100 грамм натурального меда. Все надо перемешать и поставить смесь на три дня для брожения в теплое место. Потом процедить и хранить в холодильнике.

Принимать по стакану два-три раза в день. Напиток показан тем, кто по утрам не может прокашляться, у кого часто отходит мокрота, отекают ноги и вздуваются лимфатические узлы, кого донимает насморк.

Рецепт №5 Хорошее очищающее действие на лимфосистему производит настой хрена огородного на воде пропорция 1 к 1. Корень хрена натереть на терке или измельчить в блендере. Рекомендуется пить по 1–2 чайной ложки этого настоя 3 раза в день в течение 10 дней.