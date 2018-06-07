Лучшие продукты с пищевыми волокнами

Клетчатка — это обязательный компонент рациона, она должна присутствовать во всех системах питания, даже если человек сидит на строгой диете. Недостаток пищевых волокон в питании приводит к опасным заболеваниям, по причине дефицита клетчатки развиваются онкологические болезни, заболевания сердца, камни в почках. Первой всегда начинает страдать пищеварительная система, это сказывается на самочувствии. Также клетчатка необходима для естественного похудения.

Многие считают, что получают нужное количество клетчатки из утренней порции хлопьев, но на самом деле они получают больше нежелательных добавок, чем ценных пищевых волокон. Эти продукты представляют собой лучшие источники клетчатки, хотя бы один продукт из списка должен присутствовать в меню каждый день.

Ягоды

Лучше всего, если это будут малина ли ежевика, они обладают превосходным вкусом и удовлетворяют потребность человека в клетчатке. Дополнительно из ежевики организм получит много витамина К, он нужен для повышения плотности костной ткани, а малина содержит марганец, который нужен не только для костей, но и для здоровья кожи, поддержания стабильного уровня сахара в крови. Малину, ежевику или другие ягоды можно есть с греческим йогуртом или добавлять в хлопья по утрам.

Авокадо

Самые полезные авокадо растут во Флориде, но в плодах из другого места произрастания тоже будет содержаться очень много пищевых волокон. Авокадо поставляет в организм не только клетчатку, но и калий, витамины В6, С, Е и К.

Авокадо должны есть все, кто хочет похудеть, а также нормализовать уровень холестерина в крови.

Кокос

В странах Азии кокосы принято есть каждый день, европейцы не придерживаются такой полезной традиции. По этой причине азиаты гораздо реже сталкиваются с повышениями холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Содержание клетчатки в кокосе почти в шесть раз превышает количество пищевых волокон в отрубях овса. Кокосы содержат много питательных веществ, жирные кислоты омега-6 и селен, они уместны для добавления в салаты, кокосовая мука используется для выпечки.

Артишоки

Польза этих овощей обусловлена, в том числе, и высокой представленностью пищевых волокон, всего одного среднего по размеру плода будет достаточно для покрытия дневной нормы клетчатки для взрослого человека. Артишоки можно есть отдельно или добавлять в салаты.

Репа

Сейчас этот корнеплод очень популярен, это здоровая замена для картошки фри и других вредных закусок. Репу нужно есть в сыром виде, тогда она станет по-настоящему полезным перекусом.

Фасоль

Все бобовые славятся высоким содержанием белка и клетчатки, что делает их самыми питательными из продуктов растительного происхождения. Но самыми полезными разновидностями будут черная фасоль и фасоль лима. В черной фасоли много фасоли и антиоксидантов, а фасоль лима содержит еще и витамины группы В, фосфор.

Семена чиа За высокое содержание питательных веществ семена чиа получили название суперфуда, они богаты на содержание клетчатки, белка, кислот омега-3, кальция и марганца. Если добавить семена чиа в любое блюдо на завтрак, то оно станет более сытным, не позволит чувству голода появиться до обеда.

Орехи

Любые орехи будут очень питательным перекусом, но если оценивать по содержанию клетчатки, то нужно отдать предпочтение грецким орехам и миндалю. Всего небольшая горстка каких орехов — это дневная порция клетчатки для взрослого человека.

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