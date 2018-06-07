Почему второй раз нельзя кипятить воду

Каждый знает, что пить воду из-под крана крайне вредно. Но не у всех есть возможность покупать бутилированную воду или использовать специальные фильтры. Еще с незапамятных времен существует один надежный способ обеззараживания воды — кипячение. Во времена наших мам и бабушек у многих на кухне стояла емкость с кипяченой водой и детям наказывали пить только из нее! Пользуясь этой же водой, некоторые заваривали чай или кофе, кипятя ее таким образом повторно.

И сегодня многие нередко кипятят воду по несколько раз, в основном для чая или кофе, ленясь выливать из чайника оставшуюся в нем с прошлого раза жидкость. Особенно это характерно для офисов, где с утра заливается один чайник и вода кипятится в нем по новой каждый раз, когда кому-то хочется попить чайку.

Но не принесет ли такая привычка вреда организму? Некоторые сторонники здорового образа жизни утверждают, что кипятить воду повторно нельзя ни в коем случае. Насколько они правы? [С-BLOCK]

Для начала расскажем, какие примеси содержатся в водопроводной воде. Во-первых, это немалое количество хлора, который используется для ее очистки, но может оказывать раздражающее действие на кожу и слизистую, а в больших дозах и способствовать возникновению онкологических заболеваний. Во-вторых, это соли кальция и магния, которые при кипячении оседают на внутренних стенках чайника — всем известная накипь. В-третьих — тяжелые металлы, такие как свинец, стронций и цинк, при высоких температурах образующие канцерогенные соединения, провоцирующих возникновение раковых клеток. И в-четвертых — вирусы, бактерии и тому подобная микрофлора.

Вода «живая» и «мертвая»

Что же происходит со всеми этими веществами в ходе кипячения воды? Однозначно бактерии и вирусы гибнут при первом же кипении, так что для обеззараживания воды это просто необходимо. Особенно если вода берется из сомнительного источника — реки или колодца.

Соли тяжелых металлов из воды, к сожалению, не исчезают, а при кипячении их концентрация способна только возрастать из-за того, что определённый объем воды испаряется. Чем больше число кипячений, тем выше концентрация вредных солей. Но, по мнению ученых, их количество все равно недостаточно для того, чтобы нанести организму существенный вред за один раз.

Что касается хлора, то во время кипения он образует немало хлорорганических соединений. И чем дольше длится процесс кипения, тем больше таких соединений возникает. К ним относятся канцерогены и диоксины, способные оказывать негативное воздействие на клетки человеческого организма. Ученые в ходе проведенных лабораторных исследований установили, что такие соединения появляются даже в том случае, если вода перед кипячением очищалась с помощью инертных газов. Конечно, вредное действие такой воды будет заметно не сразу, агрессивные вещества могут накапливаться в организме довольно длительное время, а потом приводить к развитию серьезных заболеваний. Чтобы навредить организму, пить такую воду нужно ежедневно в течение нескольких лет. [С-BLOCK]

По утверждению британки Джули Харрисон, имеющей большой опыт исследований влияния образа жизни и питания на возникновение раковых опухолей, каждый раз, когда вода подвергается кипячению, содержание нитратов, мышьяка и фторида натрия становится выше. Нитраты превращаются в канцерогенные нитрозамины, которые в отдельных случаях вызывают лейкемию, неходжкинскую лимфому и другие виды рака. Мышьяк также может стать причиной онкологии, сердечных патологий, бесплодия, неврологических проблем и, конечно, отравления. Фторид натрия отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, а в больших дозах может приводить к резким перепадам артериального давления и флюорозу зубов. Вещества, которые в малых количествах безвредны, например, соли кальция, при многократном кипячении воды становятся опасны: поражают почки, способствуют образованию в них камней, а также провоцируют артроз и артрит. Особенно не рекомендуется многократно кипяченая вода детям, поскольку высокое содержание в ней фторида натрия может серьезно навредить их умственному и неврологическому развитию.

Еще один факт в пользу недопустимости повторного кипячения — образование в воде дейтерия — тяжелого водорода, плотность которого к тому же увеличивается. Обычная вода превращается в «мертвую», постоянное употребление которой грозит летальным исходом.

Однако ученые придерживаются мнения, что концентрация дейтерия в воде даже после нескольких термообработок ничтожно мала. Согласно исследованиям академика И. В. Петрянова-Соколова, для получения одного литра воды со смертельной концентрацией дейтерия придется перекипятить более двух тонн жидкости из-под крана.

Кстати, кипяченая несколько раз вода изменяет свои вкусовые качества не в лучшую сторону, так что приготовленный из нее чай или кофе будут не таким, какими должны быть!

Кипятить или не кипятить?

Кипяченая вода все же является для организма более полезной, чем вода прямо из водопровода. Так что однократное кипячение весьма разумно. А вот от повторного лучше отказаться, так как хлорорганические соединения при нем однозначно выделяются, пусть даже в малых количествах, а это чревато для организма впоследствии. Гораздо проще обзавестись новой привычкой: перед каждым чаепитием наполнять чайник свежей водой, дав ей предварительно немного «подышать» — для выветривания хлора и других вредных веществ. И обязательно чистите чайник от накипи!