Почему мясо коровы называется говядиной

Хитом «Прямой линии» с президентом стал вопрос: «Почему мясо коровы называют говядиной». Имеется в виду — почему курица — курятина, мясо кролика — крольчатина, а мясо коровы — не коровятина, а именно говядина.

Ответ, как пояснил со смехом зоолог Валерий Крупченко, прост и не прост одновременно:

— Ответ на этот вопрос следовало бы адресовать не президенту и не бывшему министру сельского хозяйства, а тем, кто занимается исследованием языка, поскольку истина «зарыта» в этимологических словарях. Слово «говядина» происходит от древнерусского слова «говядо», так раньше называли «крупный рогатый скот». И в древности так называли все мясо крупного рогатого скота. Обратите внимание, что корень «gou» в этом слове коррелирует с аналогами в другимх языках — например, со словом «cow», в английском языке обозначающем корову. «Говедо» или «говядо» — так называли еще и быка. Причем Даль акцентирует внимание именно на быке — поскольку по нему прилагательное «говяжий» означает «взятый от быка». Кстати, предки наши вообще не употребляли мясо коров — их использовали исключительно для производства молока. Ибо было голодно.

Вообще, конечно, правильнее, наверное, называть мясо быков бычатиной, но у нас быков и коров по родовому (мужскому и женскому) признаку не различают, так что название их мяса по-прежнему общее. Могу еще сказать, что отчасти название говядина маскирует истинное происхождение продукта, поскольку мясо быка всегда ценилось выше, чем мясо коровы, а когда говоришь «говядина», то от кого оно именно — и не поймешь. Хочу еще напомнить, что на «Прямой линии» могли задать и вопрос относительно телятины — почему используется это слово. На западе так назовут мясо и взрослого животного, ибо понятие «говядина» у них отсутствует, а у нас исторически все, включая кулинаров, делят мясо так: до трех месяцев «говядина» называется телятиной, или парной телятиной, до трех лет — это говядина молодняка, или молодая говядина, а старше трех лет — просто говядина.

Хотим также напомнить, что как-то по поводу этого слова «проехалась» Татьяна Толстая : однажды она увидела в магазине банку тушенки, где было написано «мясо говядины», и разразилась очень смешным комментарием — мол, сижу и вижу, как по полям нашей родины гуляет тучная говядина…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тушенка подвела: птица вместо говядины, а вместо белка — крахмал