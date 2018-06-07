4 простых шага, как заставить кожу сиять даже в пасмурные дни

Отшелушивайте

Не позволяйте накапливаться мертвым клеткам кожи. Каждый раз, когда вы наносите макияж, долго пребываете на солнце, засыпаете накрашенными — появляются новые мертвые клетки, из-за чего кожа становится тусклой, а вы приобретаете уставший вид. Чтобы справиться с этой проблемой, достаточно периодически отшелушивать кожу, благодаря чему она будет становиться гладкой, а, следовательно, начнет отражать свет. Желательно, проводить такие процедуры перед сном, чтобы ночью ваша кожа могла сосредоточиться на восстановлении.

Существует множество косметических продуктов, направленных на отшелушивание кожи. Но если вы не хотите тратить деньги или просто не можете найти средство, подходящее именно вам, то всегда можно приготовить домашний скраб. Например, один из самых легких и действенных вариантов — кофейный скраб. Он включает в себя только кокосовое масло и, конечно же, кофе. Масло помогает бороться с сухостью и раздражительностью кожи, придавая ей здоровый и сияющий вид. Более того, кокосовое масло гипоаллергенно, а после его использования загар ложится ровнее, что с наступлением лета очень актуально. Кофе же обладает хорошим отшелушивающим эффектом (а еще это отличное средство против целлюлита). Главное помнить о том, что кофе хорош для кожи при наружном применении, если же пить его литрами, это может привести к обратному результату, что называется, на лицо.

Увлажняйте

Мы все знаем, что увлажняющий крем — необходимая ежедневная потребность для нашей кожи (он борется с загрязнением, обезвоживанием и т.д.). Но просто крема недостаточно: желательно разнообразить меню вашей кожи. Это могут быть любые, подходящие вашему типу кожи, гели, сыворотки, маски, тоники, эликсиры, масла. К тому же, если вы хотите добиться большего натурального блеска, то все перечисленные средства можно найти еще и с эффектом сияния.

Питайтесь правильно

Всеми нами любимые сладости, увы и ах, с течением времени разрушают коллагены и эластин, что приводит к тусклости кожи. Если у вас никак не получается отказаться от сладкого, следите за тем, чтобы ваше питание было достаточно сбалансированно и с каждым приемом пищи вы потребляете достаточное количество необходимых витаминов и минералов. Для этого стоит включить в свой рацион продукты, богатые антиоксидантами (например, черника, авокадо, цельнозерновые и зеленые смузи).

Запоминайте самые необходимые питательные вещества для здоровой и сияющей кожи:

— Кремнезем: арбуз, клубника, манго, лук-порей, спаржа, сельдерей, огурец, фасоль зеленая.

— Цинк: шпинат, фасоль, нут, финики, бананы, курага, семена тыквы и льна.

— Омега-3 жирные кислоты: семена чиа и льна, грецкие орехи, брюссельская капуста, цветная капуста.

— Селен: капуста, брокколи, шпинат, семена подсолнечника, белые грибы.

— Витамины C, E, A: красный/зеленый перец, петрушка, папайя, киви, ананас, авокадо, спаржа, томаты, кинза, шпинат, абрикосы, картофель, морковь, дыня, кедровые орехи.

Косметика в помощь

Глиттеры, хайлайтеры, молочко и масла с «блестками» — все это поможет вам добиться сияющего эффекта как можно быстрее, не отходя от кассы. Возможно, блестки когда-нибудь и выйдут из моды, но красивая и сияющая кожа — всегда в тренде.