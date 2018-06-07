Как определить качество сыра 

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здо´рово, но и здоро´во. А для тех, кто не успел к эфиру, напоминаем о самых интересных темах программы. Сыр — это продукт переработки молока, богатый белком и кальцием. Поэтому медицина относится к настоящему сыру с большим уважением — съедая высококачественный пармезан, моцареллу или российский, можно приостановить и даже повернуть вспять остеопороз — разрушение костей. Но только если сыр натуральный. Между тем все проверки качества показывают, что этот товар фальсифицируют очень часто. Добавляют в состав несвойственные ингредиенты, заменяют молочный жир и молочный белок пальмовым маслом и т. п. В принципе современная медицина утверждает — пальмовое масло само по себе не вредит здоровью. Просто если производитель заместил им часть молока, так необходимого нам кальция в получившемся товаре будет меньше и сыр станет обычным, а не полезным продуктом. При этом важно, чтобы на этикетке было указание, что пальмовое масло добавлено (может называться «растительный жир», «твердый растительный жир»), и товар будет продаваться как сырный продукт, а не сыр. Иначе это обман покупателя, и доверять такому бренду не стоит. Но как понять, что перед нами качественный продукт? Есть несложные тесты. Возьмите небольшую пластинку сыра и попробуйте скатать из него шарик. Если скатался — перед вами низкокачественный продукт. Натуральный твердый и полутвердый сыр будет крошиться! Капните на кусочек сыра спиртовым раствором йода. На качественном продукте капля должна остаться бурого цвета. Если в составе есть крахмал — ломтик посинеет. Специфическая химия, которую применяют ловкачи-технологи, чтобы удешевить продукт, даст зеленый оттенок. Кстати, с точки зрения пользы для здоровья лучше выбирать так называемые молодые, белые сыры. В них не так много соли, как в выдержанных. Но есть исключение: беременным нельзя есть сыр, особенно молодой — из-за низкого содержания соли в них могут не погибнуть вредоносные бактерии листерии, вызывающие тяжелые пороки плода.
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый