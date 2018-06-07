«Натуральный кофе снижает риск заболевания раком»

«Я должна признаться, что я фанат этого волшебного напитка. Вреден или полезен кофе, нужно смотреть в каждом отдельном случае. Конечно, зависит от качества кофе. Я буду говорить только о натуральном напитке — растворимый, конечно, вреден.

Известно, что кофе способствует повышению артериального давления. Но это только у тех людей, у которых оно имеет склонность к повышению. У здоровых людей такого эффекта от кофе нет. У тех, у кого проблемы с давлением, могу предложить сорт Лювак, который перерабатывается естественным образом. Его потребляют маленькие зверьки, а потом напиток делается из того, что выходит у них естественным путем. Такой кофе активирует мозговую деятельность, но не повышает артериальное давление. Это, конечно, дорогой вариант. Есть дешевле — айвори. Принцип такой же — делают его из того, что выходит у животного естественным путем.

Тем, кто беспокоится об онкологической проблеме, хочу сказать: антиоксиданты, которые содержатся в натуральном напитке, только защищают организм от стресса и снижают риск заболевания рака. Поэтому выбирайте правильный сорт. Для этого можно посоветоваться с врачом.

Пить кофе рекомендую утром. Он настолько активизирует мозговую деятельность, что, если человек не привык, он потом может не уснуть. Вечером пьют только те, кому нужно активно работать. Я рекомендую пить кофе после того, как проснулся, чтобы ощутить прилив сил».