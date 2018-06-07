Какие фрукты с косточками можно есть

Учёные обнародовали список полезных фруктовых косточек, которые можно и следует употреблять в пищу наряду с плодами. 6 первых из предоставленного ниже топа-8 не имеют ограничений в потреблении, остальные 2 достаточно съедать по 5-7 штук в день, не более. 1. Содержащиеся в косточках винограда вещества делают сердечно-сосудистую систему более крепкой, омолаживают мозговые клетки, улучшают внешние покровы кожи, делая их гладкими и упругими. 2. Киви и его семя богаты витамином Е, важным для волос и ногтей. Добавление в рацион указанного плода поможет избавиться от отёков под глазами. 3. Семена апельсина содержат салициловую кислоту, избавляющую от цефалгии, и витамин В17, помогающий преодолеть онкологию и грибковые патологии. Их нужно есть, тщательно разжёвывая. 4. В косточках оливок имеются элементы, ускоряющие вывод из организма токсинов, нормализующие работоспособность нервной системы и облегчающие приступы астмы. 5. Употребляя в пищу косточки граната, можно стать менее раздражительными и побороть нервозность. 6. Благодаря семенам арбуза в крови нормализуется уровень сахара. 7. Внутри косточек абрикоса скрывается серьёзный помощник в борьбе с раком — витамин В17. Его решающая роль в исцелении от онкологии засвидетельствована многими пациентами, принимавшими основанные на нём медпрепараты. 8. То же относится и к семенам яблок. Они богаты йодом и редким В17 (летрилом), препятствующим распространению раковых клеток и снижающим утомляемость организма. Но здесь и в предыдущем пункте крайне важна мера.