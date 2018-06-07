Самые распространенные мифы о кофе

Кофе по прежнему остается объектом пристального внимания ученых. Они регулярно выдвигают разные теории о вреде и пользе этого привычного нам напитка. Диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ» о достоверности наиболее распространенных стереотипов о кофе.

ЕСЛИ ВЫПИТЬ КОФЕ ВЕЧЕРОМ, ЗАСНУТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Комментарий диетолога: Это зависит, на самом деле, от нескольких факторов. Во-первых, каждый организм индивидуален, и восприятие кофеина у всех разное. Существуют люди, которые после употребления кофе спокойно засыпают. В основном это кофеманы с большим стажем, потому что кофе действует на них слабее — в случае регулярного употребления требуется увеличенная доза, чтобы взбодрить нервную систему. Это касается не только кофе, но и других тонизирующих напитков — энергетики, чай и шоколад также снижают чувствительность к кофеину. Также это вещество слабее действует на тех, кто регулярно испытывает стресс. Во-вторых, это связано с объемом и сортом кофе — от этого зависит содержание кофеина в напитке.

КОФЕ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ГИПОТОНИКОВ, ПОСКОЛЬКУ ПОДНИМАЕТ ДАВЛЕНИЕ

Комментарий диетолога: Кофе полезен для всех, но в небольших дозировках. Как говорил Гиппократ, каждая пища может быть и лекарством, и ядом — все зависит от дозы. Если пить не больше шести чашек кофе, то вреда от него не будет. Для гипотоников кофе полезен не только своим тонизирующим действием. Он содержит антиоксиданты, которые благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в случае повышенного давления кофе также поможет — благодаря своему диуретическому эффекту он выводит из организма жидкость, вследствие чего давление может снизиться приблизительно на 10 пунктов. Это, естественно, не касается критически низкого или критически высокого давления — в этих случаях лучше не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

КОФЕ ВЫВОДИТ ИЗ ОРГАНИЗМА КАЛЬЦИЙ И СПОСОБСТВУЕТ ВЫПАДЕНИЮ ВОЛОС

Комментарий диетолога: К сожалению, это правда. Кофе обладает ярко выраженным окисляющим воздействием, что способствует уменьшению содержания кальция в организме. В умеренных количествах это не страшно, но избыточное употребление может привести к печальным последствиям. Похожий эффект оказывают и другие продукты кислотного свойства — например, мясо и молоко. Поэтому любителям употреблять кофе я бы посоветовала стараться следить за кислотно-щелочным балансом.

КОФЕ ПОДАВЛЯЕТ АППЕТИТ И СПОСОБСТВУЕТ ПОХУДЕНИЮ

Комментарий диетолога: С первой частью я не соглашусь. Этот напиток, напротив, усиливает выработку желудочного сока, что способствует повышению аппетита. Другое дело — он дает нам энергию. Ведь мы часто едим просто чтобы пополнить запас сил. С этой точки зрения — да, кофе помогает меньше есть. Что же до похудения, то это в какой-то степени верно. Кофе не позволяет жидкости задерживаться в организме и усиливает обменные процессы, не позволяя набрать массу. Но сильно рассчитывать на его действие не стоит, поскольку на расщепление жира он влияет мало.

КОФЕ ПОМОГАЕТ ВЗБОДРИТЬСЯ, НО ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ

Комментарий диетолога: Кофеин, содержащийся в напитке, действительно обладает тонизирующим и слабым наркотическим действием. Но причина зависимости немного иная. Организм в случае регулярного употребления постепенно привыкает, и требуется большая доза для получения бодрящего эффекта. Поэтому кофеманам нужна все большая доза. И, естественно, постепенно вырабатывается легкая зависимость от содержащих кофеин напитков.

КОФЕ ОТРЕЗВЛЯЕТ

Комментарий диетолога: Это очень спорный вопрос. Основные проблемы в случае опьянения алкоголем возникают из-за его диуретического эффекта — в организме просто не хватает жидкости, кровь загущается и в мозг перестают поступать необходимые вещества. Кофеин же обладает тонизирующим действием и стимулирует мозг, но вместе с тем также имеет мочегонный эффект. Поэтому употреблять кофе в этом случае стоит только с большим количеством воды.

РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ ПОЛЕЗНЕЕ ЗЕРНОВОГО

Комментарий диетолога: С одной стороны, в растворимом кофе меньше кофеина, поскольку он изготваливается из середины зерна, а большая часть этого вещества находится по краям. С другой — в нем все же нет значительной части полезных веществ, которые есть в цельном зерне.