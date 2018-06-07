Рецепты здоровья: петрушка в домашней косметике

Вряд ли найдется огород, где на грядке не росла бы петрушка. Это растение традиционно используется и кулинарных целях, и в лечебных, и в косметических. Сегодня речь пойдет о том, как петрушка помогает решать проблемы здоровья кожи и волос.

Петрушка помогает решать проблемы здоровья кожи и волос

Для приготовления косметических средств применяются листья петрушки (лучше свежие), семена и корни. В некоторых рецептах используется сок растения. Петрушка освежает, тонизирует и питает кожу, отбеливает веснушки и пигментные пятна, укрепляет волосы и препятствует их выпадению.

Петрушка при выпадении волос

Сделать кашицу из промытых и подсушенных семян петрушки, смешать ее с репейным и касторовым маслом, добавить спирт (70%) — все ингредиенты в равных долях. Нанести смесь на кожу головы, укутать махровым полотенцем и оставить на полчаса. Смыть теплой водой без мыла. Делать такие маски в течение 1 месяца через день. Вместо смеси с семенами петрушки при выпадении волос можно использовать сок из свежей зелени — применяется он по той же схеме.

Маска с петрушкой для сухой кожи

Тщательно смешать 2 ст.ложки свежей измельченной зелени петрушки, 1 сырой желток свежего куриного яйца, 0,5 ч.ложки меда и 2 ст.ложки сметаны. Нанести на кожу лица и шеи, оставить на 25 минут, смыть теплой водой. Аккуратно промокнуть кожу мягким полотенцем и нанести обычный питательный крем.

Маска с петрушкой для жирной кожи

2 ст.ложки сока петрушки смешать с 2 ст.ложками измельченных овсяных хлопьев, нанести на кожу лица и шеи, оставить на 20 минут. Смывать прохладной водой, слегка подкисленной соком лимона. Мягко промокнуть кожу полотенцем и нанести питательный крем.

Петрушка для усталых глаз

Свежую зелень растереть в кашицу. Нанести ее на ватные диски, смоченные в теплой воде, и положить на веки. Оставить на 15 минут, смыть теплой водой. Такая маска для век снимет воспаление, покраснение, раздражение. Вас также могут заинтересовать публикации:

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