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Google добавил в Android смайлики для веганов
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Google добавил в Android смайлики для веганов 

Особое блюдо 33 минуты назад
Фото: Особое блюдо
В последнем обновлении Android Google решил убрать из смайлика салата яйца, чтобы сделать эмоджи веганским
В последнем обновлении Android Google решил убрать из смайлика салата яйца, чтобы сделать эмоджи веганским.
«Привет, плотоядные животные, веганы и все между ними! Просто хочу пояснить, что цель редизайна эмоджи салата состояла в том, чтобы создать изображение более верное для юникода», — пояснила UX-менеджер Google Дженнифер Даниэль в своем Twitter.
По словам Даниэль, изначальный вариант юникода выглядел так: листья салата, помидор, огурец и зелень.
В прошлом году нашумевшее обновление фуд-смайликов произошло у Apple. Тогда из-за протестов испанцев разработчики были вынуждены убрать из паэльи креветки и горошек и заменить их на курицу, фасоль Лима и зеленую стручковую фасоль.
Фото: Twitter/jenniferdaniel
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