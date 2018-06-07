Google добавил в Android смайлики для веганов

В последнем обновлении Android Google решил убрать из смайлика салата яйца, чтобы сделать эмоджи веганским

В последнем обновлении Android Google решил убрать из смайлика салата яйца, чтобы сделать эмоджи веганским.

«Привет, плотоядные животные, веганы и все между ними! Просто хочу пояснить, что цель редизайна эмоджи салата состояла в том, чтобы создать изображение более верное для юникода», — пояснила UX-менеджер Google Дженнифер Даниэль в своем Twitter.

По словам Даниэль, изначальный вариант юникода выглядел так: листья салата, помидор, огурец и зелень.

В прошлом году нашумевшее обновление фуд-смайликов произошло у Apple . Тогда из-за протестов испанцев разработчики были вынуждены убрать из паэльи креветки и горошек и заменить их на курицу, фасоль Лима и зеленую стручковую фасоль.

Фото: Twitter/jenniferdaniel