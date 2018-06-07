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Паста примавера
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Паста примавера 

Карельские вести 21 минуту назад
Фото: Карельские вести
Блюдо в самый раз для зимы — паста с овощами и фаршем из свинины.
Ингредиенты
Паста 450 г  фарш из свинины 450 г  цуккини 2 шт  морковь 2-3 шт  лук 1 шт  чеснок 2-3 зубчика
тертый пармезан 50 г  сушеный базилик 1 ч. л.
сушеный орегано 1 ч. л.
перец чили по вкусу
молоко 250 мл  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду. Сохраните 250 мл жидкости, в которой варилась паста.
В большой сковороде обжарьте фарш с добавлением соли и перца до золотистого цвета. Затем снимите фарш со сковороды и переложите на тарелку. Слейте со сковороды лишний жир так, чтобы на ней осталось примерно 2 ст. л.
Выложите в сковороду нарезанные кубиками цуккини, лук и морковь. Тушите овощи на среднем огне в течение 3-5 минут. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около минуты. Добавьте базилик, орегано, чили, соль и перец. Добавьте обжаренный фарш и хорошо перемешайте.
Добавьте тертый пармезан, молоко и воду, слитую с пасты. Доведите до кипения и добавьте пасту. Хорошо перемешайте. При необходимости посолите и поперчите. Тушите в течение пары минут. Разложите по тарелкам, посыпьте пармезаном и подавайте.
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