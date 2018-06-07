Как защититься от укусов насекомых и что делать, если вас все-таки укусили

Современные средства защиты от насекомых делятся на два вида. Первые — репелленты — наносятся на одежду или кожу человека. Они выпускаются в виде спреев, брас— летов или наклеек. Другая группа средств защиты от насекомых предназначена для помещений или зон на свежем воздухе. Это всем известные спиральки, фумигаторы, масляные растворы, свечи, ультразвуковые приборы. К сожалению, ни одно средство не может на сто процентов защитить от укусов. К тому же не всегда репеллент или фумигатор находятся под рукой. Поэтому в летние вечера на коже могут появиться зудящие пятна. Дети и люди с чувствительной кожей страдают от зуда особенно сильно. Если расчесать места укусов, то можно достаточно сильно травмировать кожу, занести инфекцию. Поэтому нужно как можно быстрее снять зуд и не допускать расчесывания. Кро— ме препаратов на помощь придут и народные средства.

Лед. Им нужно протирать места укуса. Но помните: если надолго приложить лед к коже, может развиться холодовой ожог.

Чай. Компрессы и примочки из заварки или пакетиков могут помочь унять зуд.

Сода. Две столовые ложки соды развести в стакане воды. Смочить в растворе вату или ткань и прикладывать к воспаленному участку кожи.

Базилик. Свежие листья расте— реть в кашицу и приложить к месту укуса.

Мнение специалиста

Ольга Соколюк, врач-дерматолог, косметолог:

«Место укуса зудит из-за веществ, которые впрыскивает самка комара во время укуса: это ферменты, антикоагулянты и белки. Такой коктейль не дает крови свернуться и делает укус почти незаметным, неощутимым. Реакция возникает на белок в комариной слюне. Когда человека кусают в первый раз — практически никто и не догадывается, что ими только что поужинали. Аллергическая реакция возникает на повторные укусы. Поэтому укусы нужно постараться предотвратить. Можно воспользоваться репеллентами, фумигаторами. Лучше, если репелленты будут нанесены на одежду. Защищайте жилище от комаров, мух и мошки противомоскитными сетками, пологами. Место укуса нужно сразу смазать специальным средством, которое снимет отек и зуд, в аптеках имеется большой ассортимент мазей, гелей для взрослых и детей. Если вас покусали очень сильно, то рекомендуется принять антигистаминное средство. Насекомых можно отпугнуть определенными запахами: камфары, базилика, гвоздики, эвкалипта, валерианы. Используйте аромалампы с маслами этих растений. Можно взять масло чайного дерева в качестве репеллента. Но помните, что чистые эфирные масла — очень сильные средства, также способные вызвать аллергию и даже ожоги. Поэтому их необходимо разводить в растительных маслах перед на— несением на кожу, а при использо— вании в аромалампах — добавлять несколько капель в теплую воду».