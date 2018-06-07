Буррито с беконом и яйцом 

Прекрасное мексиканское блюдо на завтрак.
Ингредиенты
Бекон 3 полоски
яйца 2 шт вода 1 ст. л.
соус сальса 3 ст. л.
тертый сыр 2 ст. л.
авокадо ½ шт тортильи 2 шт Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМексиканская
Нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до хруста. Переложите на бумажное полотенце. Слейте со сковороды жир.
Яйца взбейте вилкой вместе с водой. Посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте сковороду и обжарьте яйца на медленном огне, постоянно помешивая. Добавьте сальсу, перемешайте и готовьте еще около минуты, чтобы соус прогрелся.
Выложите яйца с соусом на две тортильи. Сверху посыпьте беконом, сыром, выложите тонкие ломтики авокадо. Сверните тортильи. Можно немного подогреть готовое блюдо в микроволновке. Подавайте сразу.