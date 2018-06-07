Участники всеармейского конкурса «Полевая кухня» соревнуются в выпечке хлеба

также пекари выпекают булочки, кренделя, рогалики, круассаны и пирожки с начинкой. Качество испеченных хлебобулочных изделий оценят эксперты по презентации готового блюда, консистенции, цвету, вкусу и запаху.

В рамках всеармейского конкурса профессионального мастерства среди военных поваров «Полевая кухня» стартовала вторая часть этапа соревнований. Сегодня военные кулинары пекут хлеб по установленной рецептуре. Об этом сообщил главный судья конкурса подполковник Максим Антонов.

По его словам, каждая команда должна испечь по 12 буханок хлеба массой не менее 1,1 кг и не более 1,2 кг, также пекари выпекут булочки, кренделя, рогалики, круассаны и пирожки с начинкой. Качество испеченных хлебобулочных изделий оценят эксперты по презентации готового блюда, консистенции, цвету, вкусу и запаху.

Финал конкурса «Полевая кухня» пройдет 8 июня. В этот день военные кулинары приготовят блюда национальной кухни, а 9 июня, в день закрытия, определится состав команды, которая примет участие в Международных играх.