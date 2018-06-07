Гречневые ньокки с тыквой

Клецки из картофеля и гречневой муки с сырным соусом и тушеной тыквой.

Ингредиенты

Картофель 400 г гречневая мука 100 г пшеничная мука 20 г сушеный шалфей 2 листа

лук-шалот 1 шт тыква 180 г грецкие орехи 30 г сыр 120 г молоко 10 ст. л.

сухое белое вино 120 мл оливковое масло по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде. Затем слейте воду и растолките картофель в пюре. Добавьте оба вида муки и соль. Тщательно перемешайте. Если тесто получается слишком липким, добавьте еще муки. Скатайте в шар и оставьте на 30 минут.

Тыкву нарежьте очень мелкими кубиками. Разогрейте в сковороде немного масла и потушите измельченный шалот до прозрачности. Добавьте тыкву и раскрошенные листья шалфея. Тушите около минуты, затем влейте вино. Когда оно выпарится, добавьте соль и 150 мл теплой воды. Готовьте на медленном огне около 15 минут.

Из теста скатайте небольшие колбаски и нарежьте их на кусочки. Слегка обваляйте их в муке. Отварите в подсоленной воде, затем выньте шумовкой.

Тем временем растопите сыр, влейте горячее молоко и тщательно перемешайте. Выложите в этот соус ньокки и тщательно перемешайте. Разложите по тарелкам, сверху выложите тыкву. Посыпьте измельченными орехами.