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Гречневые ньокки с тыквой
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Гречневые ньокки с тыквой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Клецки из картофеля и гречневой муки с сырным соусом и тушеной тыквой.
Ингредиенты
Картофель 400 г  гречневая мука 100 г  пшеничная мука 20 г  сушеный шалфей 2 листа
лук-шалот 1 шт  тыква 180 г  грецкие орехи 30 г  сыр 120 г  молоко 10 ст. л.
сухое белое вино 120 мл  оливковое масло по вкусу
соль по вкусу
Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Картофель очистите и отварите до готовности в подсоленной воде. Затем слейте воду и растолките картофель в пюре. Добавьте оба вида муки и соль. Тщательно перемешайте. Если тесто получается слишком липким, добавьте еще муки. Скатайте в шар и оставьте на 30 минут.
Тыкву нарежьте очень мелкими кубиками. Разогрейте в сковороде немного масла и потушите измельченный шалот до прозрачности. Добавьте тыкву и раскрошенные листья шалфея. Тушите около минуты, затем влейте вино. Когда оно выпарится, добавьте соль и 150 мл теплой воды. Готовьте на медленном огне около 15 минут.
Из теста скатайте небольшие колбаски и нарежьте их на кусочки. Слегка обваляйте их в муке. Отварите в подсоленной воде, затем выньте шумовкой.
Тем временем растопите сыр, влейте горячее молоко и тщательно перемешайте. Выложите в этот соус ньокки и тщательно перемешайте. Разложите по тарелкам, сверху выложите тыкву. Посыпьте измельченными орехами.
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