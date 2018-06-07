Крокеты из картофеля и креветок 

Крокеты из картофельного пюре и креветок в хрустящей корочке.
Ингредиенты
Оливковое масло 1 ст. л.
креветки 450 г лук-шалот 1 шт чеснок 2 зубчика
соль по вкусу
черный перец по вкусу
картофельное пюре 500 г сыр чеддер 70 г яйца 2 шт панировочные сухари 200 г Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте очищенные креветки, измельченный шалот и чеснок. Посолите и поперчите. Готовьте, пока креветки не будут готовы, около 3-5 минут.
Поместите креветки в блендер или кухонный комбайн и измельчите. Добавьте картофельное пюре и тертый сыр, превратите все в однородную массу.
Из полученной массы сформируйте крокеты любой формы, которая вам нравится. Обмакните их во взболтанные яйца и обваляйте в панировочных сухарях.
Разогрейте масло в сковороде. Обжарьте крокеты порциями до золотистого цвета. Переложите на бумажные полотенца. Подавайте горячими.