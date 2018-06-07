Крокеты из картофеля и креветок

Крокеты из картофельного пюре и креветок в хрустящей корочке.

Ингредиенты

Оливковое масло 1 ст. л.

креветки 450 г лук-шалот 1 шт чеснок 2 зубчика

соль по вкусу

черный перец по вкусу

картофельное пюре 500 г сыр чеддер 70 г яйца 2 шт панировочные сухари 200 г Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте очищенные креветки, измельченный шалот и чеснок. Посолите и поперчите. Готовьте, пока креветки не будут готовы, около 3-5 минут.

Поместите креветки в блендер или кухонный комбайн и измельчите. Добавьте картофельное пюре и тертый сыр, превратите все в однородную массу.

Из полученной массы сформируйте крокеты любой формы, которая вам нравится. Обмакните их во взболтанные яйца и обваляйте в панировочных сухарях.

Разогрейте масло в сковороде. Обжарьте крокеты порциями до золотистого цвета. Переложите на бумажные полотенца. Подавайте горячими.