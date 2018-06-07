Ещё
Крокеты из картофеля и креветок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крокеты из картофеля и креветок 

Карельские вести 55 минут назад
Фото: Карельские вести
Крокеты из картофельного пюре и креветок в хрустящей корочке.
Ингредиенты
Оливковое масло 1 ст. л.
креветки 450 г  лук-шалот 1 шт  чеснок 2 зубчика
соль по вкусу
черный перец по вкусу
картофельное пюре 500 г  сыр чеддер 70 г  яйца 2 шт  панировочные сухари 200 г  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте очищенные креветки, измельченный шалот и чеснок. Посолите и поперчите. Готовьте, пока креветки не будут готовы, около 3-5 минут.
Поместите креветки в блендер или кухонный комбайн и измельчите. Добавьте картофельное пюре и тертый сыр, превратите все в однородную массу.
Из полученной массы сформируйте крокеты любой формы, которая вам нравится. Обмакните их во взболтанные яйца и обваляйте в панировочных сухарях.
Разогрейте масло в сковороде. Обжарьте крокеты порциями до золотистого цвета. Переложите на бумажные полотенца. Подавайте горячими.
Карельские вести: последние новости
Гречневые ньокки с тыквой Лазанья с грибами и шпинатом Буррито с беконом и яйцом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов29
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Именами кого из родных нельзя называть детей13
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Самого сильного в мире человека травят в Сети4
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
03:46
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
00:28
Звезда «Дома-2» рассказала о замужестве
Любовь Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение