Лазанья с грибами и шпинатом

Знаменитое итальянское блюдо с грибами, шпинатом и четырьмя видами сыра.

Ингредиенты

Шпинат 600 г сливочное масло 5 ст. л.

лук-шалот 1 шт чеснок 2 зубчика

грибы портобелло 4 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

мука 40 г молоко 1 л мускатный орех 1 щепотка

тертый пармезан 200 г рикотта 450 г сыр проволоне 18 тонких ломтиков

моцарелла 250 г пластины для лазаньи (готовые) 16 шт Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Доведите до кипения подсоленную воду в большой кастрюле. Добавьте шпинат и готовьте около 2-3 минут. Откиньте на дуршлаг и тщательно слейте воду. Когда шпинат остынет, хорошо отожмите его руками, мелко нарежьте и отложите.

Тем временем разогрейте 1 столовую ложку сливочного масла в сковороде. Добавьте измельченный шалот и чеснок. Готовьте около минуты. Добавьте тонко нарезанные грибы, посолите и поперчите. Готовьте около 5 минут, пока не выпарится жидкость. Снимите с огня и охладите.

В большой кастрюле растопите оставшееся масло. Добавьте муку и готовьте, помешивая венчиком, около 2 минут. Постоянно взбивая, тонкой струйкой влейте молоко. Доведите смесь до кипения и варите, пока она не начнет густеть, постоянно помешивая. Посолите и поперчите. Добавьте мускатный орех и 100 г пармезана. Перемешивайте деревянной ложкой около 2 минут, пока смесь не загустеет. Снимите с огня.

В небольшой миске смешайте 60 мл полученного соуса с рикоттой и тертой моцареллой.

Смажьте прямоугольную форму для запекания маслом. Влейте на дно 120 мл соуса. Поверх выложите четверть грибов и четверть шпината. Сверху выложите 4 пластины для лазаньи. Снова полейте соусом, выложите сверху грибы, шпинат и 6 ломтиков проволоне. Повторяйте еще дважды. Верхним слоем выложите пластины для лазаньи, полейте оставшимся соусом и посыпьте оставшимся пармезаном.

Накройте форму с лазаньей фольгой и поместите в духовку на 30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут. Перед подачей охладите в течение 10-15 минут. Подавайте горячей.