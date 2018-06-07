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Лазанья с грибами и шпинатом
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Лазанья с грибами и шпинатом 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Знаменитое итальянское блюдо с грибами, шпинатом и четырьмя видами сыра.
Ингредиенты
Шпинат 600 г  сливочное масло 5 ст. л.
лук-шалот 1 шт  чеснок 2 зубчика
грибы портобелло 4 шт  соль по вкусу
черный перец по вкусу
мука 40 г  молоко 1 л  мускатный орех 1 щепотка
тертый пармезан 200 г  рикотта 450 г  сыр проволоне 18 тонких ломтиков
моцарелла 250 г  пластины для лазаньи (готовые) 16 шт  Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняИтальянская
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Доведите до кипения подсоленную воду в большой кастрюле. Добавьте шпинат и готовьте около 2-3 минут. Откиньте на дуршлаг и тщательно слейте воду. Когда шпинат остынет, хорошо отожмите его руками, мелко нарежьте и отложите.
Тем временем разогрейте 1 столовую ложку сливочного масла в сковороде. Добавьте измельченный шалот и чеснок. Готовьте около минуты. Добавьте тонко нарезанные грибы, посолите и поперчите. Готовьте около 5 минут, пока не выпарится жидкость. Снимите с огня и охладите.
В большой кастрюле растопите оставшееся масло. Добавьте муку и готовьте, помешивая венчиком, около 2 минут. Постоянно взбивая, тонкой струйкой влейте молоко. Доведите смесь до кипения и варите, пока она не начнет густеть, постоянно помешивая. Посолите и поперчите. Добавьте мускатный орех и 100 г пармезана. Перемешивайте деревянной ложкой около 2 минут, пока смесь не загустеет. Снимите с огня.
В небольшой миске смешайте 60 мл полученного соуса с рикоттой и тертой моцареллой.
Смажьте прямоугольную форму для запекания маслом. Влейте на дно 120 мл соуса. Поверх выложите четверть грибов и четверть шпината. Сверху выложите 4 пластины для лазаньи. Снова полейте соусом, выложите сверху грибы, шпинат и 6 ломтиков проволоне. Повторяйте еще дважды. Верхним слоем выложите пластины для лазаньи, полейте оставшимся соусом и посыпьте оставшимся пармезаном.
Накройте форму с лазаньей фольгой и поместите в духовку на 30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10-15 минут. Перед подачей охладите в течение 10-15 минут. Подавайте горячей.
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