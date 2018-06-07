Запеканка из киноа со шпинатом и сыром

Запеканка из киноа, шпината и нежного молочно-сырного соуса под хрустящей корочкой.

Ингредиенты

Сливочное масло 3 ст. л.

мука 3 ст. л.

молоко 350 мл мускатный орех 2 щепотки

соль по вкусу

сыр чеддер 250 г киноа (готовая) 500 г шпинат 2 пучка

тертый пармезан 50 г растопленное масло 4 ст. л.

хлебные крошки 70 г Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте духовку до 180 градусов.

В небольшой кастрюльке растопите 3 столовые ложки масла и добавьте муку. Взбивайте венчиком до получения однородной пасты. Влейте молоко, увеличьте температуру и доведите до кипения, не прекращая взбивать венчиком. Добавьте соль, мускатный орех и тертый сыр чеддер. Когда сыр расплавится, и соус станет однородным и нежным, снимите с огня.

В большой миске смешайте киноа, шпинат и сырный соус. Переложите полученную смесь в керамическую форму для запекания. Посыпьте сверху тертым пармезаном.

В небольшой емкости смешайте растопленное масло с хлебными крошками. Выложите сверху на запеканку. Запекайте около 20 минут. Подавайте горячей.