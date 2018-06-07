Ещё
Запеканка из киноа со шпинатом и сыром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запеканка из киноа со шпинатом и сыром 

Карельские вести 17 минут назад
Фото: Карельские вести
Запеканка из киноа, шпината и нежного молочно-сырного соуса под хрустящей корочкой.
Ингредиенты
Сливочное масло 3 ст. л.
мука 3 ст. л.
молоко 350 мл  мускатный орех 2 щепотки
соль по вкусу
сыр чеддер 250 г  киноа (готовая) 500 г  шпинат 2 пучка
тертый пармезан 50 г  растопленное масло 4 ст. л.
хлебные крошки 70 г  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 180 градусов.
В небольшой кастрюльке растопите 3 столовые ложки масла и добавьте муку. Взбивайте венчиком до получения однородной пасты. Влейте молоко, увеличьте температуру и доведите до кипения, не прекращая взбивать венчиком. Добавьте соль, мускатный орех и тертый сыр чеддер. Когда сыр расплавится, и соус станет однородным и нежным, снимите с огня.
В большой миске смешайте киноа, шпинат и сырный соус. Переложите полученную смесь в керамическую форму для запекания. Посыпьте сверху тертым пармезаном.
В небольшой емкости смешайте растопленное масло с хлебными крошками. Выложите сверху на запеканку. Запекайте около 20 минут. Подавайте горячей.
Карельские вести: последние новости
Крокеты из картофеля и креветок Гречневые ньокки с тыквой Лазанья с грибами и шпинатом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов29
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Именами кого из родных нельзя называть детей13
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Самого сильного в мире человека травят в Сети4
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
03:46
«Хороши блинчики»: голая Седокова удивила фанатов
Звёзды
06:27
Какой фастфуд самый опасный
Еда
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
00:15
Удовиченко была вынуждена обратиться за помощью
Звёзды
00:28
Звезда «Дома-2» рассказала о замужестве
Любовь Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение