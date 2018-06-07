Голубцы с гречкой и грибами

Голубцы из савойской капусты с начинкой из гречки, грибов и яиц.

Ингредиенты

Савойская капуста 1 кочан

гречка 200 г грибы 300 г лук 2 шт яйца 3 шт бульон по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

тимьян по вкусу

сливочное масло 2 ст. л.

морковь 1 шт Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняПольская

Капусту положите в кастрюлю и залейте кипятком. Варите в течение нескольких минут, затем охладите. Когда капуста остынет, отделите листья и вырежьте толстые части из каждого листа.

Тем временем отварите гречку в подсоленной воде. Лук нарежьте кубиками и потушите в сливочном масле до мягкости. Грибы при необходимости очистите и нарежьте небольшими кусочками.

Сложите гречку в миску. Добавьте тушеный лук, грибы, натертую морковь, соль, перец и тимьян. Вбейте яйца и хорошо перемешайте.

Выложите начинку на капустные листья и сверните, как обычные голубцы. Оставшиеся листья капусты выложите в керамическую или стеклянную форму для запекания. Сверху выложите голубцы. Залейте бульоном до половины. Поместите в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут.