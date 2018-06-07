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Голубцы с гречкой и грибами
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Голубцы с гречкой и грибами 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Голубцы из савойской капусты с начинкой из гречки, грибов и яиц.
Ингредиенты
Савойская капуста 1 кочан
гречка 200 г  грибы 300 г  лук 2 шт  яйца 3 шт  бульон по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
тимьян по вкусу
сливочное масло 2 ст. л.
морковь 1 шт  Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняПольская
Капусту положите в кастрюлю и залейте кипятком. Варите в течение нескольких минут, затем охладите. Когда капуста остынет, отделите листья и вырежьте толстые части из каждого листа.
Тем временем отварите гречку в подсоленной воде. Лук нарежьте кубиками и потушите в сливочном масле до мягкости. Грибы при необходимости очистите и нарежьте небольшими кусочками.
Сложите гречку в миску. Добавьте тушеный лук, грибы, натертую морковь, соль, перец и тимьян. Вбейте яйца и хорошо перемешайте.
Выложите начинку на капустные листья и сверните, как обычные голубцы. Оставшиеся листья капусты выложите в керамическую или стеклянную форму для запекания. Сверху выложите голубцы. Залейте бульоном до половины. Поместите в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут.
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