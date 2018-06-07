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Рис с овощами и курицей
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Рис с овощами и курицей 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Сытное блюдо из риса с овощами, курицей и яйцами.
Ингредиенты
  • Длиннозерный рис400 г
  • вода1,5 л
  • стручковая фасоль70 г
  • морковь1 шт
  • острый перец1 шт
  • капуста70 г
  • лук (маленький) 1 шт
  • лук-порей (зеленая часть) 0,5 стебля
  • курица (готовая) 150 г
  • яйца2 шт
  • соевый соус3 ст. л.
  • чеснок4 зубчика
  • растительное масло4 ст. л.
  • сольпо вкусу
  • черный перецпо вкусу
Способ приготовления
  • Время готовки 1 ч
  • Количество персон 6 чел
  • Уровень сложности Легко
  • Кухня Индийская
Залейте рис водой и оставьте на 20-25 минут. Слейте воду и оставьте рис еще на 10 минут. Вскипятите 1,5 л воды с добавлением соли и добавьте в нее рис. Готовьте до полуготовности, но чтобы рис не стал совсем мягким. Тщательно слейте воду.
Разогрейте масло в большой сковороде или воке. Добавьте измельченный чеснок и жарьте, пока он не подрумянится. Затем добавьте нарезанную кубиками морковь и нарезанную стручковую фасоль, жарьте около минуты на сильном огне. Затем добавьте нарезанные кубиками перец и капусту, измельченный лук и мелко нарезанную курицу. Жарьте еще около минуты.
Добавьте тонко нарезанный порей, рис, соевый соус, яйца, соль и перец. Хорошо перемешайте и готовьте, пока не будут готовы яйца, около 2 минут. Разложите по тарелкам и подавайте.
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