Рис с овощами и курицей 

Сытное блюдо из риса с овощами, курицей и яйцами.
Ингредиенты
- Длиннозерный рис400 г
- вода1,5 л
- стручковая фасоль70 г
- морковь1 шт
- острый перец1 шт
- капуста70 г
- лук (маленький) 1 шт
- лук-порей (зеленая часть) 0,5 стебля
- курица (готовая) 150 г
- яйца2 шт
- соевый соус3 ст. л.
- чеснок4 зубчика
- растительное масло4 ст. л.
- сольпо вкусу
- черный перецпо вкусу
Способ приготовления
- Время готовки 1 ч
- Количество персон 6 чел
- Уровень сложности Легко
- Кухня Индийская
Залейте рис водой и оставьте на 20-25 минут. Слейте воду и оставьте рис еще на 10 минут. Вскипятите 1,5 л воды с добавлением соли и добавьте в нее рис. Готовьте до полуготовности, но чтобы рис не стал совсем мягким. Тщательно слейте воду.
Разогрейте масло в большой сковороде или воке. Добавьте измельченный чеснок и жарьте, пока он не подрумянится. Затем добавьте нарезанную кубиками морковь и нарезанную стручковую фасоль, жарьте около минуты на сильном огне. Затем добавьте нарезанные кубиками перец и капусту, измельченный лук и мелко нарезанную курицу. Жарьте еще около минуты.
Добавьте тонко нарезанный порей, рис, соевый соус, яйца, соль и перец. Хорошо перемешайте и готовьте, пока не будут готовы яйца, около 2 минут. Разложите по тарелкам и подавайте.