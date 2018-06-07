Рис с овощами и курицей

Сытное блюдо из риса с овощами, курицей и яйцами.

Ингредиенты Длиннозерный рис400 г

вода1,5 л

стручковая фасоль70 г

морковь1 шт

острый перец1 шт

капуста70 г

лук (маленький) 1 шт

лук-порей (зеленая часть) 0,5 стебля

курица (готовая) 150 г

яйца2 шт

соевый соус3 ст. л.

чеснок4 зубчика

растительное масло4 ст. л.

сольпо вкусу

черный перецпо вкусу

Способ приготовления Время готовки 1 ч

Количество персон 6 чел

Уровень сложности Легко

Кухня Индийская

Залейте рис водой и оставьте на 20-25 минут. Слейте воду и оставьте рис еще на 10 минут. Вскипятите 1,5 л воды с добавлением соли и добавьте в нее рис. Готовьте до полуготовности, но чтобы рис не стал совсем мягким. Тщательно слейте воду.

Разогрейте масло в большой сковороде или воке. Добавьте измельченный чеснок и жарьте, пока он не подрумянится. Затем добавьте нарезанную кубиками морковь и нарезанную стручковую фасоль, жарьте около минуты на сильном огне. Затем добавьте нарезанные кубиками перец и капусту, измельченный лук и мелко нарезанную курицу. Жарьте еще около минуты.

Добавьте тонко нарезанный порей, рис, соевый соус, яйца, соль и перец. Хорошо перемешайте и готовьте, пока не будут готовы яйца, около 2 минут. Разложите по тарелкам и подавайте.