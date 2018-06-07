Центробанк оценил экспортный потенциал российских продуктов

Эксперты выделили три главных категории продовольственных поставок. Во-первых, это высококонкурентные продукты традиционного экспорта: зерно, масличные и подсолнечное масло. Вопрос лишь в том, как решить проблему дефицита элеваторных мощностей и неподготовленность транспортной логистики к большим объемам экспорта, подчеркивает регулятор

Кроме того, к росту поставок готовы свиноводы, производители мяса птицы и сахара. «Конкурентоспособность этой продукции приблизилась к мировым аналогам, так что ситуация будет зависеть от эффективности снижения издержек и от возможностей освоения экспортных рынков», — отмечают в Банке России.

В третью категорию попали продукты с низким потенциалом конкурентоспособности. Это молочная продукция, говядина, тепличные овощи. Эту отрасль, где внутренние цены превышают мировые, своим кошельком поддерживают простые покупатели.

"Подход правильный, но есть нюансы", — отметила в беседе с "Российской газетой" гендиректор Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина . Например, экспортный потенциал сахара сдерживается тем, что во многих странах его импорт квотируется. «Так что в вопросах его экспорта потребуется точечная работа по каждому отдельному направлению», — предупредила она.

Кроме того, из поля зрения Центробанка выпала кондитерская продукция. «По итогам прошлого года экспорт шоколадных изделий занял седьмую строчку в рейтинге, составив 186 тысяч тонн на сумму 548 миллионов долларов», — отмечает Тюрина.

По мнению руководителя проектов Российского экспортного центра Антона Хохлова, ко второй группе можно отнести куриные яйца. «По конкурентоспособности в этой группе они будут наравне с мясом птицы, — считает он. — Можно добавить и другие нишевые продукты, такие как сафлор или кориандр — мы по-прежнему являемся его крупнейшим экспортером».