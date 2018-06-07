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Овощное рагу с колбасками
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Овощное рагу с колбасками 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Сытное рагу из ваших любимых овощей с куриными колбасками.
Ингредиенты
Картофель (мелкий) 500 г  растительное масло 2 ст. л.
сухой чеснок 0,5 ч. л.
соль 1 ч. л.
черный перец по вкусу
куриные колбаски 400 г  лук 1 шт  чеснок 4-5 зубчиков
болгарский перец 2 шт  свежий розмарин 2 ст. л.
цуккини 1 шт  Способ приготовления
Картофель разрежьте на половинки или четвертинки. Перец и цуккини нарежьте крупными кубиками. Лук и чеснок измельчите. Колбаски нарежьте небольшими ломтиками.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Масло влейте на большую сковороду, положите в нее картофель и поставьте на сильный огонь. Посыпьте сухим чесноком, солью и перцем. Как только сковорода нагреется, уменьшите огонь до слабого, накройте крышкой и готовьте около 20-25 минут, периодически помешивая. Снимите с огня и оставьте на 5 минут под крышкой. Затем переложите картофель на тарелку.
Выложите в сковороду кусочки колбасок и тушите на среднем огне около 10 минут, периодически помешивая. Нарезанные овощи посолите и поперчите. Выложите в сковороду к колбаскам перец, лук, чеснок и розмарин. Готовьте, пока лук и перец слегка не подрумянятся. Затем добавьте цуккини и готовьте еще около 5 минут. Добавьте готовый картофель, при необходимости посолите и поперчите. Накройте и готовьте еще 5 минут. Подавайте горячим.
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