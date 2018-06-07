Овощное рагу с колбасками

Сытное рагу из ваших любимых овощей с куриными колбасками.

Ингредиенты

Картофель (мелкий) 500 г растительное масло 2 ст. л.

сухой чеснок 0,5 ч. л.

соль 1 ч. л.

черный перец по вкусу

куриные колбаски 400 г лук 1 шт чеснок 4-5 зубчиков

болгарский перец 2 шт свежий розмарин 2 ст. л.

цуккини 1 шт Способ приготовления

Картофель разрежьте на половинки или четвертинки. Перец и цуккини нарежьте крупными кубиками. Лук и чеснок измельчите. Колбаски нарежьте небольшими ломтиками.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Масло влейте на большую сковороду, положите в нее картофель и поставьте на сильный огонь. Посыпьте сухим чесноком, солью и перцем. Как только сковорода нагреется, уменьшите огонь до слабого, накройте крышкой и готовьте около 20-25 минут, периодически помешивая. Снимите с огня и оставьте на 5 минут под крышкой. Затем переложите картофель на тарелку.

Выложите в сковороду кусочки колбасок и тушите на среднем огне около 10 минут, периодически помешивая. Нарезанные овощи посолите и поперчите. Выложите в сковороду к колбаскам перец, лук, чеснок и розмарин. Готовьте, пока лук и перец слегка не подрумянятся. Затем добавьте цуккини и готовьте еще около 5 минут. Добавьте готовый картофель, при необходимости посолите и поперчите. Накройте и готовьте еще 5 минут. Подавайте горячим.