5 способов продлить свой день

Способ №1 Ешь яйца и орехи, как это ни странно. Энергию поднимают протеины. За бодрствование в организме человека отвечает орексин — белковый нейромедиатор. А вот пить всякие газировки, типа колы, наоборот, вредно, потребление сахара снижает уровень орексина, а повышают его продукты с высоким содержанием белка.

Способ №2 Пей больше простой воды. Обезвоживание плохо влияет на вашу способность концентрироваться на работе.

Способ №3 Включи везде свет, а яркость монитора сделай на полную. Люди физически чувствуют время суток, потому что от этого времени зависит выработка определённых белков. В темноте организму кажется, что пора спать, а при ярком свете он готов бодрствовать и активно работать.

Способ №4 Держи ноги в холоде.. Когда спать не время, носки лучше снять — прохлада и дискомфорт заставят вас активизироваться и напрячь мозг.

Способ №5 Чтобы не спать, надо жевать. Ваша поджелудочная железа активизируется и начнет выделять инсулин, который повышает бодрость и энергичность.