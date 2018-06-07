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5 способов продлить свой день
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5 способов продлить свой день 

WomanHit.ru 51 минуту назад
Фото: WomanHit.ru
Способ №1  Ешь яйца и орехи, как это ни странно. Энергию поднимают протеины. За бодрствование в организме человека отвечает орексин — белковый нейромедиатор. А вот пить всякие газировки, типа колы, наоборот, вредно, потребление сахара снижает уровень орексина, а повышают его продукты с высоким содержанием белка.
Способ №2  Пей больше простой воды. Обезвоживание плохо влияет на вашу способность концентрироваться на работе.
Способ №3  Включи везде свет, а яркость монитора сделай на полную. Люди физически чувствуют время суток, потому что от этого времени зависит выработка определённых белков. В темноте организму кажется, что пора спать, а при ярком свете он готов бодрствовать и активно работать.
Способ №4  Держи ноги в холоде.. Когда спать не время, носки лучше снять — прохлада и дискомфорт заставят вас активизироваться и напрячь мозг.
Способ №5  Чтобы не спать, надо жевать. Ваша поджелудочная железа активизируется и начнет выделять инсулин, который повышает бодрость и энергичность.
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