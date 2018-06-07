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Тарт с помидорами и козьим сыром
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Тарт с помидорами и козьим сыром 

Карельские вести 43 минуты назад
Пирог из рассыпчатого песочного теста с сочной начинкой из помидоров и козьего сыра.
Ингредиенты
Мука 200 г  сливочное масло 120 г  соль по вкусу
яйцо 1 шт  дижонская горчица по вкусу
помидоры (крупные) 2-3 шт  оливковое масло 2 ст. л.
черный перец по вкусу
зелень по вкусу
козий сыр 250 г  мед 1,5 ст. л.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 210 градусов.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Для теста смешайте в большой миске муку и соль. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками. Превратите в крупную крошку. Яйцо взболтайте с 2 столовыми ложками ледяной воды, влейте в масляно-мучную смесь. Быстро замесите тесто. При необходимости добавьте еще 1 столовую ложку воды. Раскатайте его и выложите в форму для тарта. Распределите по дну и бортам.
Смажьте дно тарта тонким слоем горчицы. Оставьте на несколько минут, чтобы она немного застыла. Сверху выложите нарезанные кружочками помидоры. Сбрызните их оливковым маслом, посолите, поперчите и посыпьте зеленью. Сверху выложите тонко нарезанный козий сыр и сбрызните его медом. Выпекайте около 30 минут. Подавайте теплым.
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