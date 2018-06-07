Тарт с помидорами и козьим сыром

Пирог из рассыпчатого песочного теста с сочной начинкой из помидоров и козьего сыра.

Ингредиенты

Мука 200 г сливочное масло 120 г соль по вкусу

яйцо 1 шт дижонская горчица по вкусу

помидоры (крупные) 2-3 шт оливковое масло 2 ст. л.

черный перец по вкусу

зелень по вкусу

козий сыр 250 г мед 1,5 ст. л.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 210 градусов.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Для теста смешайте в большой миске муку и соль. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками. Превратите в крупную крошку. Яйцо взболтайте с 2 столовыми ложками ледяной воды, влейте в масляно-мучную смесь. Быстро замесите тесто. При необходимости добавьте еще 1 столовую ложку воды. Раскатайте его и выложите в форму для тарта. Распределите по дну и бортам.

Смажьте дно тарта тонким слоем горчицы. Оставьте на несколько минут, чтобы она немного застыла. Сверху выложите нарезанные кружочками помидоры. Сбрызните их оливковым маслом, посолите, поперчите и посыпьте зеленью. Сверху выложите тонко нарезанный козий сыр и сбрызните его медом. Выпекайте около 30 минут. Подавайте теплым.