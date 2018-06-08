Этот мужчина утверждал, что он готовил барбекю для семьи. Но как его жена видит это — бесценно!

Когда мужчина добровольно решает сделать барбекю, следующая цепочка событий неизбежна.

Женщина закупает еду.

Женщина подготавливает овощи, делает салат и десерт.

Женщина подготавливает мясо для приготовления барбекю, ставит его на поднос вместе с необходимыми кухонными принадлежностями и соусами, и несет его к мужчине, который развалившись рядом с грилем, пьет пиво. Здесь наступает важный момент.

Мужчина ставит мясо на гриле. Потом рутина.

Женщина идет в дом, чтобы принести на стол тарелки и столовые приборы.

Женщина выходит, чтобы сказать мужчине, что мясо горит. Он благодарит ее и спрашивает, не принесет ли она ему еще пива, пока он разбирается с ситуацией. Опять же важно.

Мужчина переворачивает мясо на гриле. Дальше рутина.

Женщина готовит посуду, салат, хлеб, салфетки, соусы, и приносит их к столу.

После еды, женщина убирает со стола и моет посуду.

Каждый хвалит мужчину, и говорит ему спасибо за его усилия и прекрасный барбекю.

11. Мужчина спрашивает женщину, как ей нравится «ее выходной». И, видя ее раздраженную реакцию, приходит к выводу, что женщину ничего не радует!