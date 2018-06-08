Когда мужчина добровольно решает сделать барбекю, следующая цепочка событий неизбежна.
Женщина закупает еду.
Женщина подготавливает овощи, делает салат и десерт.
Женщина подготавливает мясо для приготовления барбекю, ставит его на поднос вместе с необходимыми кухонными принадлежностями и соусами, и несет его к мужчине, который развалившись рядом с грилем, пьет пиво. Здесь наступает важный момент.
Мужчина ставит мясо на гриле. Потом рутина.
Женщина идет в дом, чтобы принести на стол тарелки и столовые приборы.
Женщина выходит, чтобы сказать мужчине, что мясо горит. Он благодарит ее и спрашивает, не принесет ли она ему еще пива, пока он разбирается с ситуацией. Опять же важно.
Мужчина переворачивает мясо на гриле. Дальше рутина.
Женщина готовит посуду, салат, хлеб, салфетки, соусы, и приносит их к столу.
После еды, женщина убирает со стола и моет посуду.
Каждый хвалит мужчину, и говорит ему спасибо за его усилия и прекрасный барбекю.
11. Мужчина спрашивает женщину, как ей нравится «ее выходной». И, видя ее раздраженную реакцию, приходит к выводу, что женщину ничего не радует!