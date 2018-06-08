Печеные овощи с землей из бородинского хлеба

Пора— шашыка. а его верные сутники овощи. И свежие и печеные. мы предагаем вам рецепт, как для дома, так для природы. Вот она — красота и вкуснота от ресторана True Cost. Готовьте смело.

Вам понадобится

(на 4 порции)

Фенхель — 200 гр Корень сельдерея — 320 гр Перец болгарский — 200 гр Морковь — 200 гр Листья романо — 40 гр Кресс-салат, зелень тимьяна — для украшения

Для земли из бородинского хлеба:

Бородинский хлеб — 140 гр Растительное масло — 20 гр Приготовление:

Фенхель разрезать вдоль пополам, корень сельдерея и морковь — крупными кусочками. Посолить, полить маслом, выложить на фольгу и завернуть отдельно друг от друга. Запекать при температуре 180 градусов около получаса. Болгарский перец разрезать на продолговатые кусочки, посолить и полить маслом, запечь в фольге до готовности при 180 градусах. Дать остыть, не разворачивая фольги. Приготовить землю из бородинского хлеба. Растереть хлеб в мелкую крошку, смешать с растительным маслом, выложить на пергамент для выпечки. Подсушить в духовке ии нарешетке до состояния сухой «земли». Выложить на тарелку запеченные овощи, украсить листьями зелени и «землей» из бородинского хлеба. Подавать с соевым майонезом, смешанным с шафраном.

Фото: архив ресторана