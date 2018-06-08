Производство эфирного масла из хотанских роз

Хотан /СУАР/, 7 июня / Синьхуа / — На обширных плантациях округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ зацвели розы, используемые для производства эфирного масла. Глубокая переработка и удлинение производственной цепочки сделали хотанские розы символами благополучия для местного населения. (Синьхуа/Чжао Гэ)

Хотан /СУАР/, 7 июня /Синьхуа/ — На обширных плантациях округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ зацвели розы, используемые для производства эфирного масла. Глубокая переработка и удлинение производственной цепочки сделали хотанские розы символами благополучия для местного населения. (Синьхуа/Чжао Гэ)

Хотан /СУАР/, 7 июня /Синьхуа/ — На обширных плантациях округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ зацвели розы, используемые для производства эфирного масла. Глубокая переработка и удлинение производственной цепочки сделали хотанские розы символами благополучия для местного населения. (Синьхуа/Чжао Гэ)

Хотан /СУАР/, 7 июня /Синьхуа/ — На обширных плантациях округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ зацвели розы, используемые для производства эфирного масла. Глубокая переработка и удлинение производственной цепочки сделали хотанские розы символами благополучия для местного населения. (Синьхуа/Чжао Гэ)

Хотан /СУАР/, 7 июня /Синьхуа/ — На обширных плантациях округа Хотан Синьцзян-Уйгурского автономного района /Северо-Западный Китай/ зацвели розы, используемые для производства эфирного масла. Глубокая переработка и удлинение производственной цепочки сделали хотанские розы символами благополучия для местного населения. (Синьхуа/Чжао Гэ)