Рецепты и советы: готовим финскую уху на курином бульоне

Уха на курином бульоне — неожиданное, но очень удачное решение, особенно если блюдо приготовить по финским традициям. Для такого супа понадобятся овощи, сливки и рыба, а на приготовление уйдёт всего 15 минут. Попробуйте приготовить уху, следуя инструкции нового проекта 74.ru «Рецепты и Советы», который с сегодняшнего дня будет выходить на сайте каждую неделю по пятницам. Её идейный вдохновитель и главный герой — шеф-повар Игорь Мошкин.

Игорь познакомился с финской кухней в путешествии по Скандинавии. Особенно его впечатлила уха. Вернувшись домой, наш шеф-повар доработал рецепт и теперь с удовольствием угощает этим блюдом своих гостей.

Как правильно выбрать рыбу в магазине, и как вкусно её приготовить — смотрите в нашем видеорецепте (там очень много полезных лайфхаков).

Рецепт ухи на курином бульоне

— Меня сильно поразило то, как финны относятся к еде. Они уважают продукты, для них еда — это культ. Поэтому русских туристов всегда просят быть сдержанными за шведским столом. Лучше несколько раз подойти за едой, чем сразу много набрать, а потом выбросить, — рассказывает он. — Уху я попробовал на рыбокоптильне. Это было что-то потрясающее. Рыба у них жирная, потому что в холодной воде обитает, и фантастически вкусная.

Особенность финской ухи — в её щедрости. В ней лосося больше, чем остальных ингредиентов. А ещё, в отличие от нашей ухи, она варится не на прозрачном золотистом бульоне, а с добавлением сливок.

— Бульон можно использовать как рыбный, так и куриный. Я предпочитаю больше второй вариант. Он придаёт блюду более нежный вкус, — говорит Игорь. — В традиционном рецепте я заменил соль на соевый соус. На мой взгляд, рыба с ним очень круто сочетается.

Для наваристого бульона лучше всего подойдут куриные шейки. Чем их больше — тем вкуснее.

— Много мяса и костей не бывает, — уверен шеф-повар. — Для одного литра бульона используем полкило курицы с косточками. А для придания приятного цвета добавим лук и морковь. Перед этим разрежем коренья вдоль и поперёк и обожжём их на сковороде без масла. После закипания нужно обязательно снять пенку, а в конце приготовления добавить стебельки укропа, петрушки и сельдерея.

Чтобы снизить калорийность, готовьте уху на овощном бульоне.

Для финской ухи нам потребуется:

куриный или рыбный бульон — 800 граммов;

лук — 150 граммов;

томаты — 200 граммов;

варёный картофель — 250 граммов;

филе лосося — 250 граммов;

33%-ные сливки — 200 миллилитров;

растительное масло;

соевый соус или соль;

чёрный перец;

лавровый лист;

свежий укроп.

Способ приготовления:

Налейте растительное масло в сотейник или кастрюлю. Масло нагрелось — добавляйте лук, нарезанный средними или мелкими кубиками. Так он быстрее приготовится и не будет хрустеть на зубах.

Поджариваем лук до золотистого цвета. Лучше не делать нагрев на плите очень сильным, чтобы лук не сгорел.

Как лук размягчился — добавляем томаты. Обжариваем овощи две-три минуты, а потом вливаем бульон.

Для быстрого закипания бульона включаем максимальный нагрев на плите, а после кладём лавровый лист и толчёный картофель. Картофель сделает уху более густой.

Ждём повторного закипания, а потом добавляем основной ингредиент — филе лосося. Мы приобрели рыбу у проверенного поставщика «Шеф Гурмана».

Далее на очереди — сливки и соевый соус. Обязательно попробуйте блюдо на вкус. Если пересолили — добавьте ещё бульона или сливок.

Доводим уху до кипения и добавляем чёрный перец с укропом. Накрываем крышкой, немного ждём и можно подавать к столу.

Благодарим душевный ресторан «Родня» за помощь в организации съёмки.