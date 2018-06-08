Как использовать чесночные стрелки

Как только чеснок начинает выбрасывать стрелки, их нужно выламывать, иначе качество урожая чеснока будет невысоким. Но не спешите их выбрасывать или отправлять в компост. Они, во-первых, съедобны, а во-вторых, содержат все те же полезные вещества, что и головки чеснока.

Хлеб и чесночные стрелки

Удалять все стрелки не стоит, нужно оставить 2-3 штуки на грядке, в противном случае будет невозможно определить время цветения чеснока. Дело в том, что только после того, как стрелки расцветут, чеснок может считаться созревшим, то есть наступает время его уборки. Так что лопнувшая оболочка цветка — это своеобразный индикатор готовности урожая. Собранные чесночные стрелки нужно использовать: в них много витаминов, ценных микроэлементов и разнообразных ферментов. На нашем сайте вы можете почитать интересное обсуждение Чеснок дал стрелки. Что вы с ними делаете? В комментариях читатели делятся своими рецептами приготовления закусок, соусов и заготовок на зиму из этого замечательного продукта.

Петелька стрелки чеснока

Другой список интересных способов использования чесночных стрелок получился в комментариях после записи Чесночные стрелки. Если вам интересно попробовать что-то новенькое, загляните, там обязательно найдётся рецепт, который вы не видели. Однако есть ещё один отличный вариант применения чесночных стрелок. С ними можно приготовить аппетитные и полезные бутерброды. Для приготовления понадобятся сами стрелки, свиные шкварки, хлеб, свежая зелень (укроп, петрушка).

Бутерброды с чесночными стрелками

Стрелки, шкварки и зелень необходимо измельчить и хорошенько перемешать. На хлебные ломтики нанесите полученную массу и дополните кружочком помидора или редиски. Получается очень вкусное и сытное блюдо, которым вполне можно перекусить на даче. На нашем канале вы можете посмотреть интересное и полезное видео о чесночных стрелках и их использовании. Его подготовила наш постоянный автор, ландшафтный дизайнер и телеведущая Ольга Воронова

На нашем сайте чесноку уделено много внимания. О его выращивании, хранении и использовании вы можете прочитать, например, в следующих публикациях:

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Хорошего вам урожая и вкусных чесночных стрелок!