Чем полезен ревень, чем вреден ревень

Ревень по праву считается одной из самых ранних овощных культур. Хоть и числится он овощем, но используется чаще как фрукт или ягода — для компотов и варенья, десертов и начинок для пирогов. И не зря это растение так популярно — ведь первый урожай витаминных черешков снимают в ту пору, когда до прочих «вкусностей» еще далеко.

Ревень. Числится овощем, используется как фрукт

Культивируемые на дачных участках сорта годятся преимущественно для кулинарных целей. В качестве лекарственного сырья используется ревень тангутский, или пальчатый (Rheum palmatum). Но и привычный житель наших огородов для здоровья полезен.

Чем полезен ревень

В черешках ревеня содержатся витамины (С, РР, витамины группы В, каротин). И хотя количество их сравнительно невелико, пользу они бесспорно принесут. Обнаружены в составе этого овоща также важные для системы кровообращения соединения калия, кальция и магния.

Ревень полезен для пищеварения

Ревень благотворно влияет на работу органов пищеварения. Он стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта и оказывает легкое слабительное действие. Поэтому его рекомендуют употреблять при хронических запорах, атонии кишечника, гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока. Если вам нравится ревень, учтите, что в свежем виде полезны только молодые черешки, которые собирают уже через 3-4 недели после того, как оттает почва. Летом (обычно к середине июля) черешки грубеют, вкус их ухудшается. Но не это главное — важнее то, что в них накапливается щавелевая кислота, избыток которой для организма вреден. Хорошая новость: кислота разрушается при термической обработке, поэтому готовить из такого сырья горячие блюда не возбраняется.

Из черешков ревеня получается вкусный компот

Собранные черешки можно довольно долго (до трех недель) хранить в холодильнике, положив их в полиэтиленовый пакет. Но если есть возможность, конечно, лучше употреблять в пищу свежие, только что сорванные.

Чем вреден ревень

Ревень не рекомендуется употреблять при гиперацидном гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Воздержаться от него следует также при любых острых воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Не всем полезен ревень

Из-за высокого содержания в черешках органических кислот (щавелевой, яблочной и других) его применение противопоказано при оксалурии (почечнокаменная болезнь, при которой образуются оксалатные камни) и подагре. Не рекомендуется есть ревень тем, кто страдает гломерулонефритом. Если вы готовите варенье из ревеня, не используйте железную и медную посуду, чтобы избежать нежелательных химических реакций. Читайте также:

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